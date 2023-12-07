Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде

Федор Вениславский ранее также был представителем президента Украины в Конституционном суде, когда длился судебный процесс относительно конституционности указа по поводу досрочного роспуска Верховной Рады.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №812/2023 об освобождении представителя президента в ВР, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федора Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины. Об этом говорится в документе на официальном сайте президента 7 декабря.

"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", — говорится в президентском указе.

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Что известно о Вениславском

Федор Вениславский был представителем президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины с июня 2019 года.

Он является народным депутатом Верховной Рады IX созыва от фракции "Слуга народа".

В 2019 году был представителем президента Украины в Конституционном суде в судебном процессе относительно конституционности указа президента по поводу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. Член Комиссии по вопросам правовой реформы с 7 августа 2019-го. В том же году был избран членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В сентябре 2022 года Вениславского уволили с должности представителя президента в КС, после чего его назначили представителем президента в Верховной Раде.

Добавим, что ранее, по информации Вениславского, в комитете Верховной Рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке обсуждали возможность демобилизации украинских военных после 36 месяцев службы. Кроме того, Вениславский заявил, что нынешнее законодательство Украины не предусматривает возможности увольнения в запас военнослужащих срочной службы во время военного положения.

Отметим, что 5 декабря народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в Верховной Раде обсуждают вопрос возможности вручения повесток через электронную почту и заказным письмом.

В интервью "РБК-Украина" Вениславский также высказал свои мысли относительно различной информации, которую публикуют западные СМИ о якобы возможности побуждения партнерами Украины к переговорам с Москвой. Он также раскрыл позицию нашего государства по этому вопросу.