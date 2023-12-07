Зеленський звільнив свого представника у Верховній Раді

Федір Веніславський раніше також був представником президента України в Конституційному Суді, коли тривав судовий процес щодо конституційності указу щодо дострокового розпуску Верховної Ради.

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Президент України Володмир Зеленський підписав указ №812/2023 про звільнення представника президента у ВР, члена комітету з питань нацбезпеки та оборони Федора Веніславського від виконання обов’язків представника президента України у Верховній Раді України. Про це йдеться в документі на офіційному сайті президента 7 грудня.

"Звільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України", — ідеться в президентському указі.

Важливо

Мобілізація в Україні: Рада пропонує вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом

Що відомо про Веніславського

Федір Веніславський був представником президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України від червня 2019 року.

Він народний депутат Верховної Ради IX скликання від фракції "Слуга народу".

У 2019 році був представником президента України в Конституційному Суді в судовому процесі щодо конституційності указу президента щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Член Комісії з питань правової реформи із 7 серпня 2019-го. Того ж року був обраний член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У вересні 2022 року Веніславського звільнили з посади представника президента в КС, після чого його призначили представником президента у Верховній Раді.

Додамо, що раніше, за інформацією Веніславського, у комітеті Верховної Ради України з нацбезпеки, оборони та розвідки обговорювали можливість демобілізації українських військових після 36 місяців служби. Веніславський заявив, що теперішнє законодавство України не передбачає можливості звільнення в запас військовослужбовців строкової служби під час воєнного стану.

Зазначимо, що 5 грудня народний депутат, член комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що у Верховній Раді обговорюють питання можливості вручення повісток через електронну пошту й рекомендованим листом.

В інтерв'ю "РБК-Україна" Веніславський також висловив свої думки щодо різної інформації, яку публікують західні ЗМІ про нібито можливість спонукання партнерами України до переговорів із Москвою. Він також розкрив позицію нашої держави щодо цього питання.