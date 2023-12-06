Повістки поштою, підтвердження через sms: як зміниться мобілізація в Україні

Нардепи, судячи з усього, приступили до посилення мобілізації. Тому пропонують надсилати повістки електронною поштою або рекомендованим листом. У призовній кампанії можуть задіяти листонош і сповіщення по sms. Фокус розбирався, як зміниться спосіб вручення повісток і наскільки це технічно можливо.

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У Верховній Раді готується законопроєкт, який передбачає вручення повісток електронною поштою та рекомендованим листом. Про це повідомив представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань нацбезпеки і оборони Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми плануємо прописати можливість вручення повістки не тільки особисто під розписку, а й через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить у поштову скриньку, а вже сам лист із повісткою мають видати людині особисто в руки відповідні представники поштових служб. Це так звана публічна повістка", — сказав політик.

Нардеп також додав, що автори законопроєкту хочуть дозволити вручення повісток не тільки представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП), а й органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

Документ перебуває на стадії доопрацювання. Законопроєкт можуть зареєструвати наприкінці поточного тижня.

Розбиратися, чий підпис — не будуть

За словами адвоката юридичної компанії Riyako & Partners Миколи Максимова, механізм вручення повісток електронною поштою на практиці реалізувати складно. Для цього представникам ТЦК та СП потрібно якимось чином отримати електронні адреси тисячі військовозобов'язаних. Потім верифікувати їх — офіційна це пошта чи ні. Після цього — якось підтвердити отримання повістки адресатом електронною поштою.

"Зараз механізм електронного повідомлення є в судах, але навіть там він працює погано. Людина залишає свій номер телефону, щоб потім система надіслала їй смс-повідомлення, коли на пошту надішлють сповіщення із суду. Вважається, що сповіщення з суду отримано, якщо система зафіксувала надсилання смс-повідомлення. Однак неможливо підтвердити, що повідомлення було прочитано й адресат дійсно його отримав", — каже Фокусу Максимов.

За словами адвоката, подібний механізм можуть реалізувати і з повістками. Однак важко сказати, де представники ТЦК знайдуть електронні адреси, а також чинні номери телефонів, щоб надіслати смс-повідомлення.

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зазначає, що офіційно прив'язки email до конкретної людини не існує. З цієї причини в рамках закону досить складно верифікувати адресу пошти та її власника.

"Легальних процедур отримати адресу електронної пошти не існує. [Якщо адресу знайдуть у соцмережах] як офіційно підтвердити, що акаунт у соцмережах однозначно ідентифікують із конкретною людиною і як офіційно переконатися, що в соцмережах користувач вказав справжню адресу пошти? Соцмережі таку інформацію не надають, тільки у виняткових випадках, за запитом правоохоронців за підозрою, припустімо, у тероризмі", — каже Фокусу Корсун.

Набагато ефективнішим міг би стати механізм вручення повісток рекомендованим листом.

"У такому разі листоноша приносить адресату повідомлення про те, що йому прийшов лист, людина розписується в поштовому документі й отримує лист. Листоноша забирає листок із підписом і надсилає його в ТЦК. Там цей листок прирівнюють до розписки, як на блокпості, коли людині вручили повістку, і вона поставила підпис", — зазначає Максимов.

Одержувач може уточнити в листоноші, хто надіслав йому рекомендований лист або побачити на конверті адресу ТЦК та СП. Головна проблема у випадку з повісткою поштою — за одержувача може розписатися інша людина. У такому разі ТЦК не будуть розбиратися — якщо підпис стоїть, повістка вважається врученою.

"Людина сама має поставити підпис, коли отримує лист. Але так буває, що за неї це робить хтось інший. Однак для ТЦК важливо, щоб був підпис. Вони не будуть розбиратися, чий він. Якщо дружина розпишеться за чоловіка, бо його немає вдома, у ТЦК вважатимуть, що повістка отримана. Відповідно, якщо людина не з'явиться у військкомат, її оголосять у розшук", — додає експерт.

Знизиться навантаження на ТЦК

Рекомендовані листи з повісткою мають вручати в руки адресату або у відділенні пошти під розпис. Просто в поштову скриньку такі листи кинути не можуть.

Адвокат додає, що подібна практика може знизити навантаження на представників ТЦК, які змушені здійснювати рейди в пошуках військовозобов'язаних, які не з'явилися до центрів комплектування. Однак така практика навряд чи допоможе військкоматам знизити відсоток тих, хто уникає мобілізації.

"Для ухилянтів повістки через "Укрпошту" ніяк не змінять ситуації. Людина може відмовитися забирати лист, якщо побачить, що він із ТЦК", — пояснює Максимов.

Експерт додає, що військовозобов'язані навряд чи намагатимуться оскаржити подібні способи вручення повісток, тому що згідно із законом у воєнний час усі мають самостійно з'явитися в ТЦК та СП. Якщо людина цього не зробила, вона фактично потрапляє до лав ухилянтів. І щодо неї діє відповідне законодавство.

Нагадаємо, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський доручив військово-політичному керівництву країни підготувати комплексний план щодо поліпшення мобілізації. Відтоді народні депутати встигли публічно озвучити різні варіанти пропозицій, які можуть бути оформлені в законопроєкти. Так, за словами секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа Романа Костенка, у Раді хочуть запропонувати розширити повноваження представників ТЦК та СП. А саме, дозволити їм вести аудіо- та відеозаписи.

Фокус детально розбирався, кого може торкнутися перша хвиля демобілізації, якщо влада ухвалить відповідне рішення.

Також Фокус писав, що місцева влада не стала чекати комплексних рішень про мобілізацію зверху і вирішила діяти самостійно. Так у Львівській обласній військовій адміністрації видали наказ, яким дозволили працівникам ТЦК перевіряти документи у чоловіків призовного віку.