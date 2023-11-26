В Україні розширять права ТЦК: що зміниться під час вручення повісток (відео)

Наразі представники ТЦК та СП не мають права зупиняти громадян, перевіряти їхні документи та вручати повістки. Права представників військкоматів зможе розширити законопроєкт, який розробляється за участі Міноборони та Генштабу, розповіли в Раді.

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В Україні планують розширити права співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

Він зазначив, що в Україні розробляється законопроєкт щодо процедури мобілізації на демобілізації за участі Міністерства оборони та Генерального штабу, цей документ зможе розширити права представників ТЦК.

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Зі слів Костенка, наразі багато питань з боку ТЦК та СП й громадян, яких вони намагаються мобілізувати, адже по факту представники ТЦК не мають прав зупиняти громадян, перевіряти їхні документи та вручати повістки.

"Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу, щоб людину не притягати. І можна зрозуміти й поліцейських, і ТЦК, в яких стоять плани, і людей, яких незаконно намагаються притягнути, але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, — захищати країну", — сказав Роман Костенко.

Він наголосив, що новий законопроєкт зможе надати працівникам ТЦК нових прав — їм дозволять вести аудіо та відеозаписи, перевіряти приписні й документи.

Нагадаємо, начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо заявив, що в Україні передбачена відповідальність за порушення правил обліку, ухилення від обліку та мобілізації. Громадянам може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

Раніше комендант Львівської області Тарас Грень розповів, що представники ТЦК мають права виписати повістку громадянину, який не надав документи для перевірки, проте не можуть затримувати таку особу.