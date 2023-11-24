Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли про покарання за ухилення від призову

В Україні передбачена відповідальність за порушення правил обліку, ухилення від військового обліку та мобілізації. Ухилянтам може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність, розповів підполковник Володимир Фітьо.

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Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані українці можуть отримати повістки в ТЦК. Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо розповів NV про покарання, яке передбачене за ухилення від призову.

"В Україні військовозобов'язаними є громадяни віком від 18 до 60 років, які за своїм станом здоров’я можуть проходити військову службу. Проблема з ухиленням від мобілізації є, але вона не така масова, і вона не впливає на проведення мобілізації як такої", ― сказав Володимир Фітьо.

Відповідальність, передбачена за ігнорування повісток

Фітьо зазначив, що працівники ТЦК та СП не завжди можуть знайти військовозобов'язаних за вказаним або зареєстрованим місцем проживання, іноді чоловіки не стають на обліки, в тому числі на облік військовозобов'язаних після 27. Також бувають випадки, коли чоловіки зареєстровані в одній області, проте переселилися в іншу та не стали на облік в ТЦК та СП за новим місцем проживання.

З його слів, правоохоронні органи займаються тими військовозобов'язаними, які ухиляються від мобілізації, зокрема за ігнорування повісток передбачена адміністративна відповідальність.

"Дані про таких громадян (що ухиляються від мобілізації, — ред.) передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом з представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування", ― наголосив Володимир Фітьо.

Таким чином в Україні передбачена відповідальність за наступні види порушень:

порушення правил обліку;

ухилення від обліку;

ухилення від мобілізації.

Він зазначив, що згідно зі статтею 210 та 210−1 КУпАП, за порушення військового обліку передбачене адміністративне покарання, тоді як ухилення від військового обліку настає після того, як чоловік отримав попередження від керівника ТЦК та СП та не став на облік, за це передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України кримінальна відповідальність передбачена за ухилення від мобілізації, призову резервістів і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, юрист LCF Law Group Володимир Романчук заявив, що виклики до ТЦК та СП, які були передачі через родичів, електронною поштою, SMS-повідомленням або через телефонний дзвінок вважаються неофіційними.

Раніше начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що наразі в Україні не мобілізують жінок, проте медикам потрібно стати на військовий облік. З його слів, жінок можуть почати мобілізовувати в разі потреби.