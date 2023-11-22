Мобілізація в Україні: юрист відповів, чи законно вручати повістку через SMS або родичів

За словами Володимира Романчука, насамперед необхідно звертати увагу на оформлення повістки. Якщо в ній є якісь неточності, тоді можна вважати її неофіційною.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої служити можуть відправити військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Юрист LCF Law Group Володимир Романчук у коментарі ZN.UA розповів про порядок вручення повістки.

За його словами, відбуватися це має виключно під час особистої зустрічі. Усі пропозиції з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), які були передані через родичів, електронною поштою, SMS-повідомленням або через телефонний дзвінок, не є офіційним викликом.

Окремо юрист зазначив, що необхідно обов'язково перевірити перед отриманням повістки наявність у ній необхідної інформації. Якщо вона оформлена неправильно або не відповідає вимогам, тоді це теж не можна вважати офіційним викликом до ТЦК і СП.

"У разі ж, якщо працівники ТЦК нехтують нормами чинного законодавства, намагаються кудись вас доставити чи посадити до авто проти волі, ви маєте вчинити так: не розпочинайте бійку, оскільки в такій поведінці наявні ознаки низки протиправних дій, за які Кримінальним кодексом України встановлена відповідальність", — розповів фахівець.

До слова, якщо після видачі неправильно оформленої повістки військовозобов'язаного відпускають додому — тоді він теж абсолютно вільний, заявив Володимир Романчук.

Раніше Фокус повідомляв, хто в грудні отримає повістки в ТЦК. Мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 60 років. Однак чоловіків до 27 років не можуть примусово мобілізувати, якщо вони не проходили строкову службу.