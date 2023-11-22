Мобилизация в Украине: юрист ответил, законно ли вручать повестку через SMS или родственников

По словам Владимира Романчука, в первую очередь необходимо обращать внимание на оформление повестки. Если в ней есть какие-то неточности, тогда можно считать ее неофициальной.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой служить могут отправить военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Юрист LCF Law Group Владимир Романчук в комментарии ZN.UA рассказал о порядке вручения повестки.

По его словам, происходить это должно исключительно во время личной встречи. Все предложения явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые были переданы через родственников, по электронной почте, SMS-сообщением или через телефонный звонок, не являются официальным вызовом.

Отдельно юрист отметил, что необходимо обязательно проверить перед получением повестки наличие в ней необходимой информации. Если она оформлена неправильно или не соответствует требованиям, тогда это тоже нельзя считать официальным вызовом в ТЦК и СП.

"В случае же, если работники ТЦК пренебрегают нормами действующего законодательства, пытаются куда-то вас доставить или посадить в авто против воли, вы должны поступить так.Не начинайте драку, поскольку в таком поведении имеются признаки ряда противоправных действий, за которые Уголовным кодексом Украины установлена ответственность", — рассказал специалист.

К слову, если после выдачи неправильно оформленной повестки военнообязанного отпускают домой — тогда он тоже абсолютно свободен, заявил Владимир Романчук.

Ранее Фокус сообщал, кто в декабре получит повестки в ТЦК. Мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Однако мужчин до 27 лет не могут принудительно мобилизовать, если они не проходили срочную службу.