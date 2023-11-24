Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали о наказании за уклонение от призыва

В Украине предусмотрена ответственность за нарушение правил учета, уклонение от воинского учета и мобилизации. Уклонистам может грозить административная или уголовная ответственность, рассказал подполковник Владимир Фитьо.

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Во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные украинцы могут получить повестки в ТЦК. Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо рассказал NV о наказании, которое предусмотрено за уклонение от призыва.

"В Украине военнообязанными являются граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые по своему состоянию здоровья могут проходить военную службу. Проблема с уклонением от мобилизации есть, но она не такая массовая, и она не влияет на проведение мобилизации как таковой", — сказал Владимир Фитьо.

Ответственность, предусмотренная за игнорирование повесток

Фитьо отметил, что работники ТЦК и СП не всегда могут найти военнообязанных по указанному или зарегистрированному месту жительства, иногда мужчины не становятся на учеты, в том числе на учет военнообязанных после 27. Также бывают случаи, когда мужчины зарегистрированы в одной области, однако переселились в другую и не стали на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства.

По его словам, правоохранительные органы занимаются теми военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации, в частности за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность.

"Данные о таких гражданах (уклоняющихся от мобилизации, — ред.) передаются в полицию, которая может осуществлять определенные поисковые мероприятия вместе с представителями ТЦК и органов местного самоуправления", — подчеркнул Владимир Фитьо.

Таким образом в Украине предусмотрена ответственность за следующие виды нарушений:

нарушение правил учета;

уклонение от учета;

уклонение от мобилизации.

Он отметил, что согласно статье 210 и 210-1 КУоАП, за нарушение воинского учета предусмотрено административное наказание, тогда как уклонение от воинского учета наступает после того, как человек получил предупреждение от руководителя ТЦК и СП и не стал на учет, за это предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от мобилизации, призыва резервистов и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, юрист LCF Law Group Владимир Романчук заявил, что вызовы в ТЦК и СП, которые были переданы через родственников, по электронной почте, SMS-сообщением или через телефонный звонок считаются неофициальными.

Ранее начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что сейчас в Украине не мобилизуют женщин, однако медикам нужно стать на воинский учет. По его словам, женщин могут начать мобилизовать в случае необходимости.