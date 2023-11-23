Мобілізація в Україні: в ЗСУ розповіли, коли призиватимуть жінок на службу

Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними. Їм потрібно зателефонувати до ТЦК та СП, принести відповідний пакет документів, пройти медогляд та отримати військово-облікові документи, розповіли в ЗСУ.

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Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що наразі в Україні не мобілізують жінок. Про це він повідомив в інтерв'ю New Voice.

"Мобілізації жінок наразі немає. Тут лише добровольці. Нещодавно був великий вкид інформаційний з боку російської пропаганди про те, що жінок, які мають медичну освіту, будуть мобілізовувати. А йшлося лише про те, що вони мають стати на військовий облік, ті, хто цього ще не зробив", — сказав Володимир Фітьо.

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Він зазначив, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. Зі слів Фітьо, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи, тому це стосувалося лише тієї категорії, яка з якихось причин не зробила цього.

Володимир Фітьо наголосив, що військовозобов'язані жінки телефонують до свого ТЦК та СП, приносять відповідний пакет документів, проходять медогляд, отримують свій військово-обліковий документ та продовжують займатися своїми справами. Проте таких жінок можуть мобілізувати в разі потреби.

"Якщо буде потреба, їх можуть залучити по мобілізації. Але — я наголошую — це лише коли буде потреба. На даний момент була потреба виконати норму закону, і щоб розуміти, який реальний резерв таких професій саме серед жінок", — додав Володимир Фітьо.

Нагадаємо, військовозобов'язані українці, що стоять на військовому обліку, повинні з'явитися до ТЦК та СП без повістки в деяких випадках. Зокрема, в разі зміни облікованих даних або тоді, коли настав час повторно пройти ВЛК.

Раніше юрист LCF Law Group Володимир Романчук повідомив, що вручення повістки повинно відбуватися лише під час особистої зустрічі. Тоді як випадки, коли прохання з'явитися до ТЦК були передані через родичів, електронною поштою, дзвінки чи SMS-повідомленнями — не є офіційним викликом.