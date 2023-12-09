Дети, родители, внуки: кто имеет право на пособие в случае гибели военного

Нардепы расширили список лиц, имеющих право на получение единовременной помощи, в случае гибели военного. Среди тех, кто получил право на выплату — дети погибшего, в том числе усыновленные и рожденные после его гибели.

Верховная Рада приняла в целом законопроект о выплате денежного пособия в случае гибели военного. Документ предоставляет право военным и работникам критической инфраструктуры определять доли получателей единовременного пособия по завещанию и предусмотреть его выплату всем членам семьи, в том числе и детям. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Это очень важный законопроект о военных. Расширяется список лиц, имеющих право на получение единовременной помощи", — написал политик.

По словам Гончаренко, право на выплату имеют:

дети погибшего (умершего), в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) и рожденные после его смерти;

дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав;

родители (усыновители);

внуки;

один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо;

женщина или мужчина, с которым погибший (умерший) проживали вместе, но не состояли в браке, если совместное проживание установлено решением суда, вступившим в законную силу;

иждивенцы погибшего (умершего).

Единовременное пособие при отсутствии личного распоряжения назначается и выплачивается равными долями всем лицам, имеющим право на его назначение и получение, по личному заявлению соответствующего лица или его законного представителя.

Напомним, семьи украинских военных, погибших при защите Родины, могут получить 15 млн грн денежной помощи от государства. Сумма выплачивается равными частями всем получателям: сначала 1/5 от назначенной суммы, затем ежемесячно в течение следующих 40 месяцев. Если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, их доля распределяется между другими, кто имеет право на компенсацию.

Фокус ранее писал, получит ли Украина дополнительную финансовую помощь от США. Пока республиканцы и демократы пока не могут утвердить пакет законопроектов — камнем преткновения остаются внутренние политические вопросы.

Также Фокус сообщал, что Великобритания объявила о новом зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины на 29 миллионов фунтов стерлингов. Также Лондон выделит 7,75 миллиона фунтов стерлингов на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых категорий украинцев.