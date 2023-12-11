"Должны досидеть": Арахамия говорит, что большое количество нардепов хотят сложить мандаты (видео)

Председатель фракции "Слуга народа" отметил необходимость принятия важных для страны законов, поэтому депутаты пока не могут покинуть парламент.

Большое количество народных депутатов желают досрочно сложить свои полномочия, но этого не может произойти. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии телеканалу "Рада" в эфире телемарафона.

Нардеп объяснил коллегам, что за просто не будут голосовать. По его словам, стоит добыть до завершения нынешней каденции Верховной Рады.

"Люди должны досидеть до конца", — заявил он.

Арахамия отметил необходимость принимать для государства законы. Он не назвал сроков, когда желающие нардепы покинуть парламент, смогут воспользоваться своим правом.

Глава фракции добавил, что уменьшение количественного состава Верховной Рады существенно не скажется на деятельности парламента. По его словам, в связи с новыми вызовами нужно оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах. Это как бы позволит "сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, в котором он начал работать".

По данным на 11 декабря 2023 года, количественный состав Верховной Рады составляет, как отмечает "Інтерфакс-Україна", на уровне 400 народных депутатов (согласно законодательству должно быть 450). Народные депутаты, среди которых и Арахамия, предложили принять решение о снижении на время действия военного положения минимального количественного состава депутатских групп и фракций.

Напомним, 8 декабря депутат Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент проголосовал за лишение мандатов еще 3 нардепов. По словам нардепа, без мандатов остались двое мажоритарщиков, а также избранник от "Батьківщини". Теперь в парламенте остался 401 депутат.

Парламент, как говорится в расследовании проекта "Схеми" от "Радио Свобода", отказался предоставлять информацию о зарубежных служебных поездках нардепов. Сначала в аппарате ВР затягивали с ответом на информационный запрос, а впоследствии вообще заявили, что такой учет не ведут.