В ВР отказались предоставлять информацию о зарубежных служебных поездках нардепов, — СМИ

Сначала в Аппарате ВР затягивали с ответом на информационный запрос, а впоследствии вообще заявили, что такой учет не ведут.

Related video

В Верховной Раде Украины отказались предоставлять журналистам информацию о командировках украинских нардепов за границу в течение 2023 года, сославшись на то, что такой документ не создается. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" от "Радио Свобода".

Так, журналисты проекта направили в ВР информационный запрос относительно зарубежных служебных командировок с начала 2023 года всех народных депутатов. В частности, просили предоставить копии документов, среди которых и соответствующие распоряжения спикера Руслана Стефанчука.

Важно

У нардепа Дубинского проводят обыски: он все отрицает, — СМИ (видео)

Сначала в Аппарате Рады рассмотрение информационного запроса продлили на 20 дней, аргументировав это необходимостью обработать большое количество информации, а затем сообщили, что документ, который "содержал бы запрашиваемую информацию в аппарате Верховной рады не создается".

Журналисты "Схем" также сообщили, что в ВР не смогли показать документ, которым закрыли доступ журналистов в парламент и освещение работы народных депутатов. В Раде объяснили это тем, что такой документ "не создан", а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил больше времени, чтобы "уточнить этот вопрос".

Напомним, что в Госпогранслужбе рассказали, могут ли чиновники выезжать за границу.

Ранее сообщалось, что народный депутат Александр Дубинский получил подозрение из-за своего выезда за границу. Нардепа подозревают во внесении должностным лицом ложных данных в официальные документы для дальнейшего выезда за границу якобы для сопровождения больного отца.