У ВР відмовилися надавати інформацію про закордонні службові поїздки нардепів, — ЗМІ

Спочатку в Апараті ВР затягували з відповіддю на інформаційний запит, а згодом взагалі заявили, що такий облік не ведуть.

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У Верховній Раді України відмовилися надавати журналістам інформацію про відрядження українських нардепів за кордон впродовж 2023 року, пославшись на те, що такий документ не створюється. Про це йдеться в розслідування проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода".

Так, журналісти проєкту надіслали до ВР інформаційний запит щодо закордонних службових відряджень з початку 2023 року усіх народних депутатів. Зокрема, просили надати копії документів, серед яких і відповідні розпорядження спікера Руслана Стефанчука.

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Спочатку в Апараті Ради розгляд інформаційного запиту подовжили на 20 днів, аргументувавши це необхідністю обробити велику кількість інформації, а згодом повідомили, що документ, який "містив би запитувану інформацію в апараті Верховної ради не створюється".

Журналісти "Схем" також повідомили, що у ВР не змогли показати документ, яким закрили доступ журналістів до парламенту та висвітлення роботи народних депутатів. У Раді пояснили це тим, що такий документ "не створений", а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив більше часу, щоб "уточнити це питання".

Нагадаємо, що у Держприкордонслужбі розповіли, чи можуть чиновники виїжджати за кордон.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру через свій виїзд за кордон. Нардепа підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих даних в офіційні документи для подальшого виїзду за кордон нібито для супроводження хворого батька.