У нардепа Дубінського проводять обшуки: він усе заперечує, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, обушки пов'язані з організацією незаконного переправлення родини своєї співмешканки через кордон України у змові з іншими особами.

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1 листопада в народного депутата Олександра Дубінського правоохоронці проводять обшуки. Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією джерела, правоохоронці перевіряють можливу причетність нардепа до організації незаконного переправлення рідні своєї співмешканки через кордон України у змові з іншими особами.

Натомість нардеп Дубінський нібито підтвердив обшуки.

"Я звичайно розумію, що Володимир Олександрович (Зеленський, — ред.) по стелі бігає, хоче знайти втрачені 20% довіри українців, але поспішаю повідомити, що довіри до Зеленського у мене немає, як у більшості українців, тому відправляти ручних ДБРівців з обшуками для того, щоб знайти цю довіру треба не до мене, чи не до когось іншого", — сказав Олександр Дубінський.

Пізніше у своєму Telegram-каналі він заявив, що нібито інформацію про обшуки є фейковою. За його словами, минула година після того, як українські ЗМІ почали публікувати інформацію щодо обшуків.

"Я б сказав, ці обшуки я проводжу із філіжанкою кави, прогулюючись і думаючи про те, що ця влада дуже погано скінчить, тому що замість докладання зусиль з очищення себе від корупції… Зусилля, які мали спрямовувати на те, щоб займатися Ставкою Головнокомандувача, оборони, забезпеченням військ, вони витрачають на те, щоб зводити рахунки з політичними опонентами, причому роблять фейки", — додав нардеп.

Нагадаємо, 26 липня нардепа Олександра Дубінського, який виїхав з України нібито супроводжувати хворого батька, помістили в обіймах дівчини у Барселоні. 3 серпня стало відомо, що СБУ та ДБР проводять обшуки в одного з нардепів, аби перевірити обставини та законність його виїзду з України під час війни. За повідомленням ЗМІ, мова йшла про нардепа Дубінського.

4 серпня у ЗМІ з посиланням на власні джерела заявили, що нардепа Дубінського допитують у ДБР.

9 серпня медіа повідомили, що нардеп Дубінський отримав підозру від генпрокурора через виїзд за кордон. Зокрема, його підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих даних в офіційні документи для подальшого виїзду за кордон для нібито супроводження хворого батька.