"Сміялися навіть у поліції": нардеп Дубінський показав електронний браслет на нозі (відео)

Нардеп пообіцяв "дбайливо носити" браслет і заявив, що у справі він мав би заплатити звичайний штраф.

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Народному депутату України Олександру Дубінському наділи на ногу електронний браслет. Про це 17 серпня парламентарій повідомив на своєму YouTube-каналі.

"Ось він, браслет на моїй нозі. Причому, коли його одягали, сміялися навіть в управлінні поліції... Обіцяю, що носитиму його дбайливо", — заявив нардеп.

Чому Дубінському наділи електронний браслет

Нагадаємо, 10 серпня Печерський райсуд Києва визначив запобіжний захід для Олександра Дубінського у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Згідно з ухвалою суду Дубінський має носити електронний браслет.

У чому підозрюють Дубінського

26 липня в соцмережах з'явилася інформація про те, що Олександра Дубінського, який виїхав з України супроводжувати хворого батька, помітили в обіймах дівчини в Барселоні.

3 серпня в СБУ повідомили про проведення обшуків у одного з народних депутатів. У ЗМІ писали, що йдеться про Дубінського. Пізніше, 4 серпня, у медіа з посиланням на джерела повідомляли, що Дубінського допитують у Державному бюро розслідувань.

Пізніше, 9 серпня, ЗМІ повідомили, що Дубінського підозрюють у внесенні неправдивих даних до офіційних документів у своєму посадовому статусі з метою подальшого виїзду за кордон. Слідство з'ясувало, що нардеп виїхав з України 27 червня.