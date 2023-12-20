Разделены на две группы: СМИ выяснили, сколько советников у Зеленского (документ)

По словам журналистов, в Офисе президента поделились полным списком советников главы государства. Половина из них работает на общественных началах, а вторая половина получает зарплату.

У президента Украины Владимира Зеленского 10 советников, которые разбиты на две группы: штатных и внештатных. Об этом пишет NV со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Отмечается, что у президента пять уполномоченных советников. Среди них:

Вадим Свириденко — по вопросам реабилитации участников боевых действий;

Татьяна Ломакина — по вопросам безбарьерности;

Ольга Будник — по вопросам Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта;

Дарья Герасимчук — по правам детей и детской реабилитации;

Алена Вербицкая — по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

По словам журналистов, в Офисе президента не раскрыли точную информацию о зарплатах этой категории советников. Только отметили, что их плата определяется постановлением Кабинета министров. Удалось выяснить, что советники президента должны получать примерно 23 тысяч гривен в месяц. В эту сумму не учтены никакие бонусы

Также в материале говорится, что внештатных советников у Зеленского также пять:

Эндрю Мак — руководитель офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне;

Сергей Трофимов — бывший первый заместитель руководителя ОП (2019−2020 годы);

Олег Устенко — экономист, член Национального инвестиционного совета;

Юрий Костюк — бывший заместитель главы ОП (2019−2021 годы);

Михаил Радуцкий — глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Издание пишет, что в Офисе президента заявили, что внештатные советники работают на общественных началах и заработную плату не получают.

Список советников Зеленского Фото: nv.ua

Напомним, что Владимир Зеленский ответил, завершится ли война в Украине в 2024 году. Президент во время ответа на вопросы журналистов по итогам 2023 года отметил, что мнения командиров в армии относительно завершения войны могут отличаться от реальной ситуации.