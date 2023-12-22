"Нам нужен ключ": Украине едва ли не сложнее всего в Европе стать членом НАТО, — Зеленский

По словам украинского президента, дипломаты должны будут решить проблему с будущим членством Киева в Альянсе. От этого будет зависеть стабильность на континенте.

Украине сложнее всего стать полноценным членом НАТО, однако дипломаты должны найти ключ к решению этой проблемы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к сотрудникам МИД 22 декабря.

По его словам, уже работает Совет Украина-НАТО, что является важным институциональным результатом. Также продолжаются переговоры по разветвленной архитектуре гарантий безопасности для Украины на базе договоренности с "Группой семи".

"Это факт — Украине едва ли не сложнее всего в Европе стать полноправным членом Альянса. И это точно не по вине Украины – это отражение реального значения нашего государства, нашей настоящей силы. От того, с кем Украина, зависит, кто определяет, стабильна ли Европа. Россия стремится, чтобы эта особая сила принадлежала только ей, и запугивает лидеров мира", — заявил Зеленский.

Глава государства отдельно обратился к дипломатам и заявил, что украинская внешняя политика и коммуникация с миром должна звучать сильнее, чем шантаж и удары противника.

Сейчас есть конкретная задача, которой должны заниматься в МИД — поиск ключа к решению вопроса членства Украины в НАТО. Все понимают, что это непросто, однако работа должна продолжаться. Западные партнеры должны осознать, что пришло время присоединить силу Киева к Альянсу. Тогда мир будет надежным и у Москвы не будет возможности сделать Украину своим плацдармом, на что она и надеется.

"Я уже отметил относительно НАТО, что это непросто и что нам нужен ключ к решению об Альянсе для Украины. И этот ключ нужно искать не только в высоких политических кабинетах. Надо убеждать общества — так, как мы смогли сделать в самом начале войны по объединению вокруг Украины. Убеждать их сердца, сердца людей. Они давят на своих лидеров. Общества реально решают", — подытожил президент.

Напомним, 19 декабря Владимир Зеленский высказался о "частичном" вступлении Украины в НАТО. По его словам, ему трудно представить, как можно будет реализовать подобный сценарий. В то же время, никто из партнеров не предлагал Киеву такой вариант, даже приглашение ни разу не звучало.