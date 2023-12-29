Путин через секретные каналы пытается договориться с Украиной: разъяснение ISW

По словам аналитиков, авторы публикации косвенно обвиняют именно Зеленского, а не Путина, в отсутствии серьезных переговоров. Утверждается, что сообщения президента РФ через неофициальные каналы точнее отражают его намерения, чем публичные заявления Кремля.

Издание The New York Times опубликовало статью с призывом к Украине начать переговоры с РФ и уступить часть территории, ссылаясь на сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин посредством неофициальных каналов и своих посредников сообщает о заинтересованности в прекращении огня. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 28 декабря.

По словам аналитиков, авторы публикации практически не обращают внимания на постоянные публичные заявления Кремля о том, что РФ придерживается максимальных целей в Украине. В материале утверждается, что Украине якобы стоит воспользоваться возможностью договориться с РФ о прекращении огня, несмотря на то, что есть множество причин считать, что сигналы, которые исходят от Путина, неискренние.

Возможно, он планирует использовать время, пока будут идти переговоры, в своих политических и военных целях. В статье утверждается, что Украине не нужно возвращать всю территорию, чтобы выйти победителем из войны: утверждается, что "сильная, независимая, процветающая, безопасная", ориентированная на Запад Украина — это тоже победа.

Мирные переговоры Украины и РФ: неофициальные каналы

В статье президента Украины Владимира Зеленского призывают принять участие в переговорах о прекращении огня и не рассматривать переговоры как поражение. Авторы публикации непрямо обвиняют именно Зеленского, а не Путина, в отсутствии серьезных переговоров.

Утверждается, что сообщения Путина, которые передаются через неофициальные каналы, точнее отражают его намерения, чем публичные заявления кремлевских чиновников.

Но это не вполне согласуется с открытыми заявлениями Кремля, адресованными международной и внутренней аудитории. В них неоднократно подчеркивалось, что руководство РФ не заинтересовано в серьезных переговорах с Украиной или Западом.

28 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналистов о возможности переговоров в 2024 году. Он заявил, что война будет продолжаться, и что целями РФ остаются разоружение украинских войск ("демилитаризация"). Медведев также посетовал на то, что Одесса, Днепр, Харьков, Николаев и Киев отмечены на картах как украинские города (при этом ни один не оккупирован РФ).

Комментарии Медведева подтверждают множество других указаний на то, что в РФ намерены оккупировать территории за пределами нынешней линии соприкосновения и за пределами четырех областей и Крыма.

По словам Медведева, РФ всегда была открыта к переговорам с Украиной, сами же переговоры могут продолжаться до "полного поражения и капитуляции" Украины.

Правительство Украины, в свою очередь, последовательно работает над мирным планом из 10 пунктов, считают аналитики. По их словам, авторы публикации в NYT также не упоминают об ужасах, которые российская оккупация принесла украинскому народу.

"Российские силы и администрации проводят масштабные и целенаправленные этнические чистки, насильственно и незаконно депортируя украинцев в Россию и заменяя их русскими и мигрантами", — говорится в публикации.

Власти РФ различными способами вывезли из Украины десятки тысяч детей, среди прочего российские семьи заставляли их усыновлять. Оккупационные администрации систематически работают над уничтожением украинского языка, культуры, истории и этнической принадлежности на оккупированных территориях, что неоднократно документировалось в ISW.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад меняет стратегию — от полной победы Украины к улучшению позиции на переговорах с РФ.

Также сообщалось, что российские войска продвинулись под Работино и к коксохиму в Авдеевке. Но ВСУ атакуют под Головкой.