Корниенко заявил, что депутаты не должны мобилизоваться: в 3-й ОШБр отреагировали

По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, он не воспринимает тезисы вице-спикера украинского парламента по мобилизации народных депутатов и считает, что уже стоит "прекратить генерировать ахинею в медиа".

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин раскритиковал позицию первого заместителя спикера Верховной Рады Александра Корниенко по мобилизации народных депутатов. Об этом он заявил в собственном телеграм-канале.

Он напомнил тезисы вице-спикера, которые тот озвучил в интервью информагентству "Укринформ", в частности относительно того, что призыв парламентариев — это российская пропаганда. И отметил, что не воспринимает эти тезисы Корниенко, считая, что уже стоит "прекратить генерировать ахинею в медиа".

Взгляд на призыв депутатов вице-спикера Верховной Рады

По словам заместителя спикера украинского парламента Александра Корниенко, депутатам не место на фронте, они нужнее в парламенте. Поэтому и считает вице-спикер, что это российское ИПСО, потому что россиянам максимально выгодно, чтобы в Украине не было рабочего парламента.

"Ответов несколько здесь. Есть ответ такой скучный, законодательно-конституционный — больше некому будет тогда голосовать и принимать законы, бюджет в частности. И это точно будет мешать побеждать, мешать функционированию государства. Другой ответ — такой, более морально-этический. Я думаю, если бы депутаты, их семьи, окружение меньше демонстрировали бы такого поведения, за которое можно осуждать в обществе, то этот вопрос меньше бы возникал", — пояснил Корниенко.

Что касается в целом доверия к парламенту, Корниенко отметил, что это глобальное явление и привел в пример опрос американцев, где результаты показали доверие к Конгрессу еще меньшее, чем в Украине.

"Это, наверное, какое-то явление мировое, что парламентаризм не сильно вызывает в обществе одобрение, но все понимают, что это зачем-то надо", — отметил заместитель спикера ВР.

Другое дело, подчеркнул Корниенко, что есть и определенные требования к народным депутатам — "быть нормальными людьми, не воровать, не бросать деньги за забор и т.д.". Вице-спикер вспоминает, что за время полномасштабного вторжения в парламенте уже существует несколько кейсов с подозрениями или даже делами НАБУ.

Однако, по словам Корниенко, было бы уместно, если бы депутаты усвоили определенную полумилитарную специальность, имели дополнительные навыки. Их коэффициент полезности был бы гораздо выше и в армии в случае необходимости, и в парламенте.

"Нам надо иметь всем задатки, зачатки милитарного мышления, парамилитарные профессии. Есть у тебя трое детей, как у меня, или нет, инвалид ты или не инвалид — я не говорю сейчас о новейшем Израиле, это другая модель точно будет, но все должны понимать, что мы попали в серьезную неприятность с Россией. В частности, первую медицинскую помощь должна точно вся страна уметь оказывать друг другу. Это вещи, которые нам как нации надо всем осваивать", — утверждает Корниенко.

Вице-спикер заверил, что тренд на обновление политического лица страны будет сохраняться и уже сейчас есть огромный спрос на людей, которые или сами воевали, или являются ветеранами, или волонтерами. То есть людей, которые имеют военный опыт или опыт участия в боевых или оборонительных действиях.

Напомним, что из-за необходимости усиления мобилизационных мероприятий в Украине в Верховной Раде был зарегистрирован новый документ, который предусматривает введение более строгих требований к учету и мобилизации граждан.