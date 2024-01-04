Ограничение прав общества в Украине приведет к удару по рейтингам власти, — эксперт

Общество требует, чтобы политики, которые борются за рейтинги и народную поддержку, были если не честными и открытыми, то политически ответственными.

Украинскому обществу важно понимать, какой может быть победа Украины. Но при этом существует риск, что, определяя границы, политики могут спекулировать. Об этом говорит политтехнолог Олег Пастернак в материале Фокуса "Очертить границы: что власть и общество будет считать победой над Россией".

"Этой осенью политика вернулась в Украину и открыла двери для дискуссий. Мы снова обсуждаем персоналии, идеологические и геополитические вопросы, дискутируем в социальных сетях, — объясняет он. — То есть: добро пожаловать в новый политический сезон. Здесь уже этот процесс не остановить. Любые действия, связанные с ограничениями, будут еще больше бить по рейтингу и авторитету власти и должностных лиц. Все надо теперь обсуждать. Украинское общество глубоко демократическое и плюралистическое, и рано или поздно мы придем к какой-то понятной рамке, когда усталость от войны или страх перед мобилизацией, или давление запада обусловят колебания в сторону прекращения боевых действий. И это может быть уже реальностью в 2024 году".

Сейчас эксперты единодушны в том, что общество требует, чтобы политики, которые борются за рейтинги и народную поддержку, были если не честными и открытыми, то политически ответственными. Им должно стать сил объяснить, на что настраиваться в ближайшее время, какие гарантии безопасности получит Украина и как государство планирует пытаться сохранить жизнь каждого украинца — в тылу и на фронте.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Крым ждет возвращения, а с Донбассом будет сложнее.

Больше читайте в материале Фокуса "Очертить границы: что власть и общество будет считать победой над Россией".