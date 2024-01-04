Очертить границы: что власть и общество будут считать победой над Россией

Возвращение всех своих территорий, уничтожение путинского режима или быстрое вступление в НАТО — общественное мнение неоднородно. В целом ни общество, ни власть не могут сказать, что будут считать победой Украины в войне против России. А тем временем коллективный Запад ждет, когда украинцы определятся. Фокус разбирался с возможными вариантами понимания победы для Украины.

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Сейчас речь идет о том, что Украина, которая борется против России уже почти десять лет, не имеет общегосударственной концепции того, что именно следует понимать под победой. С начала полномасштабного вторжения и в зависимости от ситуации на фронте со стороны власти звучало несколько вариантов. В соответствии с ними менялось и общественное мнение. Сейчас цель должна быть более четко очерчена.

От мнения народа к властным решениям

В целом большинство украинцев верят в победу. По результатам недавнего опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, 58% убеждены, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе. Но что будет считаться победой — вопрос.

По мнению социолога, директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, у украинцев нет единого понимания, что такое победа. "Есть ригористы, которые считают, что победа — это когда мы до Москвы доходим и уничтожаем путинский режим. Ну, это такие экзотические представления. Для других — это возвращение всех территорий, и Крым, и Донбасс. А кто-то считает, что наоборот, Крым и Донбасс нам не нужны, потому что там уже живут люди, которые не могут быть интегрированы в наше общество, потому что они уже разложены российской пропагандой. Люди разные. Было бы опасно, если бы они все имели одно мнение. Вот это тоталитарная система. А у нас — демократия", — пояснил эксперт.

Социолог рассказал, что лично для него победа — это и возвращение всех оккупированных территорий, и вступление в НАТО. "Если мы не будем в НАТО, у нас нет никакой гарантии того, что Россия, за несколько лет не восстановит свой потенциал и снова не сделает то, что она сделала 24 февраля 2022 года", — добавляет эксперт. При этом ученый отмечает, что, по его мнению, Украина вряд ли сможет вернуть Крым и Донбасс в ближайшее время и военным путем. Головаха считает, что нас ждут бесконечные переговоры о возвращении этих территорий.

Украинская власть не хочет рисковать поддержкой общества, поэтому наблюдается нежелание четко выразить концепт победы Фото: pravdainform.com.ua

При этом ученый уверен, что мнение граждан является хотя и неоднородным, но важным. Однако определяться придется власти. Многие ждут такого определения из уст президента Владимира Зеленского. А тот все время говорит о возвращении всех территорий и всех людей.

Летом 2023 года во время визита в Чехию президент Владимир Зеленский изложил свои соображения о том, что такое победа Украины и каким может быть конец войны. Тогда он подчеркнул, что "для Украины важно не просто закончить боевые действия, а восстановить территориальную целостность, суверенитет, вернуть украинцев из российского плена и похищенных Россией детей, а также наказать за военные преступления российских убийц".

Эксперты говорят, что границы такой победы как тогда, так и сейчас выглядят несколько размытыми, ведь не видно четкого плана выполнения этих задач.

"Проблема в том, что чуть ли не главная претензия к нынешней власти — это как раз отсутствие чего-то похожего на стратегию. А вопрос победы — это сложный вопрос, стратегический. Надо думать самим, что не очень получается, или советоваться с другими — а этого не очень хочется, чтобы не демонстрировать слабость и не делиться властью", — говорит Фокусу политический аналитик Александр Кочетков.

По его мнению, в идеале, победа — это окончание боевых действий, отвоевание всех территорий, стабилизация внутренней и внешней политической, экономической ситуации, чтобы она была лучше, чем в начале войны.

Если же все закончится тем, что Россия будет контролировать территории, которые она сейчас захватила, по всем международным понятиям она будет считаться победителем, ведь получит больше, чем имела прежде.

Президент Зеленский больше не устанавливает временных рамок и не дает обещаний относительно того, сколько территории Украина может "деоккупировать" в ближайшее время Фото: УНИАН

"Ситуацию может уравновесить эффект от наложенных миром санкций, — продолжает эксперт. — Если подходить с этой точки зрения, то победой будет улучшение нашей ситуации — в плане безопасности, в плане экономики — по сравнению с тем, что было до войны. Тогда не обязательно говорить о территории, о возвращении к границам 1991 года, а надо воспринимать победу как комплексную. Если мы станем надежным партнером Запада, получим финансовую стабильность, пусть и не вступая в НАТО, но подпишем договоры по безопасности с США, Великобританией и другими ядерными странами, это также можно считать победой".

Четыре возможных сценария победы Украины

"Концепций победы много. Наиболее радикальная — это распад РФ, гражданская война и перенос боевых действий на территорию России, — говорит Фокусу политтехнолог Олег Пастернак. — Но этот сценарий наименее реален, учитывая развитие боевых действий".

Второй сценарий — полное восстановление международно признанных границ Украины, включая Крым, Донбасс и юг Украины. А еще — выплата репараций со стороны РФ, конфискация имущества, международный суд, трибунал над военными преступниками и руководством РФ.

"Именно эта идея была базовой для Украины, и большинство социологов подчеркивали, что она является основной как для власти, так и для украинцев", — добавляет Пастернак.

Третий вариант — выход на границы по линии соприкосновения по состоянию до 24 февраля 2022 года.

"Этот сценарий также был приемлемым, но для определенной части общества. Власть еще в 2022 году, в начале 2023-го отклонила его, потому что понимала, что речь идет не о победе, а об отложенной войне. Сейчас этот сценарий выглядит как пригодный для рассмотрения", — продолжает Пастернак.

Четвертый сценарий — замораживание конфликта.

"Сейчас его тоже теоретически можно считать победой, потому что мы останавливаем, хотя и временно Россию, удержав столицу и большую часть свободной Украины. Мы продвинулись в вопросе евроинтеграции. Для такого сценария, конечно, будет необходимо вступление в НАТО и ЕС, как компенсация потери территории. Но возникает один более серьезный вопрос — вступление в ЕС и НАТО, вхождение в западное геополитическое пространство оправдает ли большие жертвы украинского народа? — задает вопрос политтехнолог. — Речь об убитых, раненых, людях с инвалидностью, о разрушении домов, школ, медицинских учреждений, инфраструктурных объектов и тому подобное. Или это приемлемая цена, которая удовлетворяет определенную часть общества?".

Эксперт отмечает: пока на эти вопросы ответа нет.

Возвращение всех своих территорий, уничтожение путинского режима или быстрое вступление в НАТО — является идеальным сценарием окончания войны Фото: Getty Images

"Находясь в плену нежелания четко выразить концепт победы, власть сейчас находится под давлением обстоятельств, власть не хочет рисковать поддержкой общества, которая у нее есть безусловно, несмотря на ее действия, коррупцию и инициативы по мобилизации. Власть не хочет терять остатки этой поддержки, говоря о рамках победы. И на это есть несколько причин, — подытоживает Олег Пастернак. — Первая — отсутствие стратегического мышления. Эти колебания особенно были заметны в 2022 году: то мы вели стамбульские переговоры, и переходили в контрнаступление, то говорили о позиционной войне без конца и края. Это все — не стратегия, а движение по факторам и обстоятельствам, которые возникают в тактических условиях".

А еще нельзя не учитывать мнение военных, которые также являются частью общества и могут, пусть и в меньшей степени, участвовать в социологических исследованиях. Для них победа — это месть врагу.

"Пить кофе в Крыму, возможно, будем не так скоро"

Однако пока из заявлений президента выходит, что президент Зеленский не является таким уж категоричным в вопросе возвращения на границы 1991 года. Например, отвечая на вопрос о возможном изменении этой цели во время итоговой пресс-конференции, президент ответил, что стратегия не может быть изменена, согласно Конституции — это все украинские территории. "Что касается тактики — может быть изменена тактика после того, как будут учтены результаты наших действий на юге Украины в 2023 году", — добавил он.

В недавнем интервью изданию "The Economist" президент больше не устанавливает временных рамок и не дает обещаний относительно того, сколько территории Украина может деоккупировать в 2024 году. Непосредственной задачей в сухопутной войне будет — "защищать восток, спасти эти очень важные города Украины, восток и юг, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев", а также защитить критическую инфраструктуру страны.

Крым и часть востока Украины, возможно, нужно будет отвоевывать долго и дипломатическим путем Фото: Из открытых источников

"Еще в одном из интервью западным медиа Зеленский говорил не только о территориях, но и о наших людях в оккупации. И это важно, — отмечает Кочетков, — Но если бы власть не рассказывала, что наша цель — освобождение от оккупантов до границ, о которых говорится в Конституции, то эти люди не ожидали бы в оккупации прихода армии, а искали варианты как-то перебраться на нашу сторону, покинуть территорию. То есть, получается, что прозвучало невзвешенное обещание. Нельзя давать обещания людям, особенно, когда это касается жизни и смерти, которые неизвестно, как выполнять. Если бы людям сказали, что у нас победа имеет несколько иные контуры — политика безопасности, экономическая политика и существование Украины, не обязательно в тех границах, в которых она существует официально, то были бы другие настроения. Конечно, Украина никогда не признает оккупацию, но на практике может случиться так, что мы их не можем освободить быстро. Придется признаваться, что Крым и часть востока Украины, возможно, нужно будет отвоевывать долго и дипломатическим путем. То есть, говорить, что мы будем пить кофе в Крыму в ближайшее время — неверно. Но власть будет делать так столько, сколько будет властью. Но понятно и то, что из-за неоправдавшихся ожиданий эту власть могут снова не избрать".

Ожидания международных партнеров

Зато в 2023 году было много комментариев различных международных экспертов, в том числе, бывших натовских чиновников, о том, что Украина, в принципе, уже победила — не дала захватить Киев, освободила значительные территории, поэтому сейчас нужно сосредоточиться на обороне и постепенном отвоевывании территорий.

"Запад прямо и публично не пошел по линии давления на Украину в вопросе необходимости остановки боевых действий из-за экономических, коммерческих или геополитических расчетов, — говорит Пастернак. — Это большой плюс украинской дипломатии и власти, которая смогла правильно расставить акценты и держать внимание западного общества. Но как будет дальше, в 2024 году, сказать трудно, поскольку слишком быстро меняются обстоятельства. Выборы на Тайване существенно повлияют на раскладку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Какими будут результаты выборы в Европарламент летом — трудно сказать. Возможно усиление правых партий, которые финансируются Россией. Выборы в США фундаментально повлияют на ситуацию в Украине".

У экспертов есть опасения, что приход к власти Трампа фактически будет означать изменение внешнеполитической стратегии в отношении российско-украинской войны Фото: РИА

Он говорит, приход к власти Трампа фактически будет означать изменение внешнеполитической стратегии в отношении российско-украинской войны. Поэтому 2024-й — год других возможностей и возможного изменения отношения Запада к сути этого конфликта.

"Те, кто говорят, что Украина уже победила, очень практичны, — комментирует и Александр Кочетков. — Уже и забыли, что бывают экзистенциальные войны, когда должен остаться только один. Они обычно помнят, как вели экономические войны. Соответственно — постреляли, а потом появилась возможность — сели и начали договариваться. Потому что снаряды и техника стоят дорого, а еще дороже — страховки за убитых на фронте бойцов. Они сразу хотят договариваться. Для них победа — вовремя договориться. Отсутствие боевых действий на Западе большинством политиков считается победой. Вот они видят, что линия фронта не движется, то есть, идет позиционная война, говорят: "Садитесь за стол переговоров и договаривайтесь о прекращении боевых действий, кровопролития". Это и будет победа Украины, потому что она устояла перед лицом значительно более сильного и превосходящего в силе врага, устояла ее независимость".

Но этот подход вряд ли сейчас воспринимается украинцами. Хотя бы потому, что никакие перемирия и договоренности с Россией не действуют. Россия стремится уничтожить Украину через уничтожение максимального количества украинцев — носителей всего украинского. И любое прекращение войны с Россией будет означать лишь отложенную на потом агрессию.

Жизнь в неопределенности и политика

Эксперты говорят, что теоретически такое гибкое маневрирование и лавирование в разговоре с обществом относительно образа переговоров может продолжаться очень долго. И в первую очередь потому, что общество также не имеет такого образа, больше сосредоточено на потребительских, материальных и бытовых вещах выживания. Экзистенциальные вопросы и страх перед дальнейшими действиями серьезно влияют на общественные и политические взгляды. Именно поэтому общество сегодня абсолютно размыто в своем понимании образа победы, даже несмотря на результаты соцопросов, которые показывают, что существует определенная рамка.

И чем острее перед обществом будут ставиться сложные вопросы, как, например, о мобилизации, тем более кардинально может измениться общественное мнение, более контрастной может стать позиция относительно территорий и сохранения жизни.

И этот аспект непременно будут использовать политические силы. Это уже происходит сейчас, говорят аналитики.

"Интересно, как вопрос границ победы воспримут некоторые политические силы, которые находятся в оппозиции к власти, будут ли они подстрекать часть украинцев давить на президента Зеленского по поводу территорий, — отмечает Олег Пастернак. — Это также определенная игра, которая должна пониматься обществом и вызывать определенные страхи у нынешней власти".

Население Украины не воспримет никаких договоренностей с Кремлем в ущерб суверенитету государства

Эксперт говорит, что, с одной стороны, людям важно понимать, когда может наступить победа Украины, с другой — вопрос победы уже стал политическим.

"Этой осенью политика вернулась в Украину и открыла двери для дискуссий. Мы снова обсуждаем персоналии, идеологические и геополитические вопросы, дискутируем в социальных сетях, — продолжает он. — То есть: добро пожаловать в новый политический сезон. Здесь уже этот процесс не остановить. Любые действия, связанные с ограничениями, будут еще больше бить по рейтингу и авторитету власти и должностных лиц. Все надо теперь обсуждать. Украинское общество глубоко демократическое и плюралистическое, и рано или поздно мы придем к какой-то понятной рамке, когда усталость от войны или страх перед мобилизацией, или давление Запада обусловят колебания в сторону прекращения боевых действий. И это может быть реальностью уже в 2024 году".

Сейчас эксперты единодушны в том, что общество требует, чтобы политики, которые борются за рейтинги и народную поддержку, были если не честными и открытыми, то политически ответственными. Им должно хватить сил объяснить, на что настраиваться в ближайшее время, какие гарантии безопасности получит Украина и как государство планирует сохранить жизнь каждого украинца — в тылу и на фронте.

"Знания — хорошая профилактика депрессии, — говорит Кочетков. — Если бы не было громких анонсов от чиновников по поводу обязательного выхода к Азовскому морю, то все бы могли ждать. Информировать общество надо, надо говорить честно и откровенно. И это, возможно, более важный вопрос, чем артикулирование вопроса, что такое победа. Надо сказать: какую Украину мы должны строить, каково ее место в мире, чем она полезна и важна миру? Надо очертить будущее, за которое сейчас умирают украинцы, и будущее, из-за которого надо убивать врагов".

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