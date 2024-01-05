Умер бывший спикер Верховной Рады Александр Ткаченко (фото)

Украинский политик последние 10 лет болел и был прикован к коляске. Председателем парламента Александра Ткаченко избрали с 18 раза.

Ушел из жизни Александр Николаевич Ткаченко, бывший спикер Верховной Рады Украины. Об этом сообщил 5 января Николай Канишевский, его экс-пресс-секретарь, на своей странице в Facebook.

Он отметил, что политик последние 10 лет болел и был прикован к коляске. Он показал фото с 80-летия Ткаченко. В марте году ему должно было исполниться 85.

У него осталась дочь Алла. Семья назначила прощание на субботу 6 января. Похоронят бывшего спикера на Байковом кладбище в украинской столице рядом с женой.

Николай Канишевский напомнил, что Александр Ткаченко был руководителем украинского парламента Верховной Рады в конце 1990-х. Он назвал политика автором фразы "я не первый, но и не второй". Именно так он ответил на вопрос, кто в Украине главнее: президент или председатель парламента?

Председателем законодательного органа государства Александра Ткаченко избрали с 18 раза. Тогда парламент 3 месяца не мог определиться с главой. Так в медиа появился термин "спикериада".

Бывший спикер Верховной Рады Александр Ткаченко Фото: Facebook

Биография Александра Ткаченко

Родился Александр Ткаченко 7 марта 1939 года. Он был членом Коммунистической партии Украины. Избиратели помнят его как народного депутата Украины V созыва и члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности. Политик постоянно проживал в Киеве.

Напомним, в мае 2022 года на 89-м году жизни скончался бывший президент Украины Леонид Кравчук. В семейном кругу сообщили, что первый президент умер в 17:00 по киевскому времени во вторник, 10 мая, после продолжительной болезни.