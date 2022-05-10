На 89-м году жизни умер Леонид Кравчук (фото)

В кругу семьи сообщили, что первый президент умер в 17:00 по киевскому времени после продолжительной болезни.

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Во вторник, 10 мая, на 89-м году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. Эту информацию подтвердил экс-омбудсмен по правам детей Николай Кулеба.

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По его словам, он знал Леонида Кравчука на протяжении многих лет и всегда восхищался его мудростью.

"Он очень болел за Украину. Искренние соболезнования родным. Светлая память первому президенту Украины", — добавил Кулеба в своем Facebook.

[ + – ] Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

О смерти первого президента Украины агентству "Українські новини" сообщил источник в кругу семьи политика. По данным журналистов, Леонид Кравчук умер в 17:00 по киевскому времени после продолжительной болезни.

[ + – ] 88-летний Леонид Кравчук умер после перенесенной операции на сердце

Информацию о смерти первого президента Украины также опубликовало издание "Бабель". Однако, журналисты не уточняют причину кончины политика.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко также подтвердила, что 88-летний Леонид Кравчук умер.

[ + – ] Перенесший операцию на сердце Леонид Кравчук умер

Стоит напомнить, что летом 2021 года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Через какое-то время в СМИ появлялась информация, что первый президент Украины после хирургического вмешательства попал в реанимационное отделение.

Пресс-секретарь политика подтверждала Фокусу, что Леонид Кравчук после операции находился под аппаратом ИВЛ, из-за чего Офис президента подыскал замену первому президенту в Трехсторонней контактной группе.

В ноябре 2021 года журналист Дмитрий Гордон рассказывал, что перенесший операцию на сердце Леонид Кравчук успешно проходит восстановление. Первый президент Украины начал сам разговаривать, но ему понадобится еще несколько месяцев для полной реабилитации.

Уже в январе 2022 года Леонид Кравчук впервые обратился к украинцам после перенесенной операции. Заявление политика в эфире ток-шоу зачитал журналист Дмитрий Гордон, в котором говорилось, что Россия никогда не сможет завоевать свободолюбивый украинский народ.