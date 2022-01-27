"Хочется грудью закрыть землю": Кравчук впервые обратился к украинцам после операции
Оккупационным войскам, по словам 87-летнего политика, не удастся завоевать свободолюбивых украинцев.
Первый президент Украины Леонид Кравчук впервые после операции на сердце сделал публичное обращение к украинцам в условиях возможного вторжения армии РФ. Заявление политика зачитал журналист Дмитрий Гордон в своем одноименном ток-шоу.
Леонид Кравчук в своем обращении признался, что с тревогой следит за новостями о возможном полномасштабном вторжении России в Украину.
"В это же время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет преступный план захвата Украины, пускают знают: никто и никогда не сможет завоевать свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!", — подчеркнул первый президент, чье заявление зачитывал журналист Дмитрий Гордон.
Леонид Кравчук также пожелал политическому ток-шоу "Гордон" стать лучшим в мире, а украинцам — выдержки и единства.
Напомним, в июне 2021 года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Медики утверждали, что первый президент Украины успешно восстанавливаетя после хирургического вмешательства в одной из столичных клиник.
В июле появилась информация о том, что Леонид Кравчук находился в реанимации после проведенной операции. Как рассказывала Фокусу пресс-секретарь первого президента, 87-летнего политика подключали к аппарату ИВЛ. В конце августа в Офисе президента сообщали, что Леониду Кравчуку подыскали замену в Трехсторонней контактной группе, поскольку первый президент продолжает проходить реабилитацию после операции.
В ноябре журналист Дмитрий Гордон рассказывал, Леонид Кравчук успешно восстанавливается после хирургического вмешательства. По словам журналиста, 87-летний политик начал сам разговаривать, но ему понадобится еще несколько месяцев для реабилитации.