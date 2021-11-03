"Начал говорить": Гордон рассказал о состоянии Леонида Кравчука после операции на сердце

Первый президент активно интересуется событиями в Украине и может полностью восстановиться через несколько месяцев.

Леонид Кравчук успешно восстанавливается после перенесенной на сердце операции. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал журналист Дмитрий Гордон.

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Ведущий отметил, что зрители телеканала активно интересуются состоянием здоровья 87-летнего Леонида Кравчука, который улетел в Германию для восстановления после хирургического вмешательства.

Дмитрий Гордон заверил, что первый президент начал уже разговаривать.

"Слава Богу, Леонид Макарович идет на поправку. Он начал говорить, он интересуется событиями в Украине: что там пандемия, что там происходит. Дай Бог, я стучу по дереву, месяц-два-три — все будет полностью хорошо", — подчеркнул журналист в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее Фокус рассказывал, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце в конце июня 2021 года. Медики уверяли, что первый президент Украины восстанавливается в одной из столичных больниц после хирургического вмешательства.

Позже Фокус сообщал, что Леонид Кравчук месяц находился в реанимации после перенесенной на сердце операции. Пресс-секретарь первого президента подтвердила, что 87-летний Леонид Кравчук был подключен к аппарату ИВЛ и переведен в отделение интенсивной терапии.

В начале сентября появилась информация, что Леонид Кравчук вылетел в Германию для прохождения восстановления после хирургического вмешательства. На протяжении двух месяцев первый президент находился под аппаратом ИВЛ и не смог самостоятельно разговаривать. Инсайдеры утверждали, что в Германии Леонид Кравчук пошел на поправку и начал самостоятельно дышать, однако медики отказались называть точные сроки восстановления.