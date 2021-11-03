"Почав говорити": Гордон розповів про стан Леоніда Кравчука після операції на серці

Перший президент активно цікавиться подіями в Україні та може повністю відновитися за кілька місяців.

Леонід Кравчук успішно відновлюється після перенесеної на серці операції. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів журналіст Дмитро Гордон.

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Ведучий зазначив, що глядачі телеканалу активно цікавляться станом здоров'я 87-річного Леоніда Кравчука, який полетів у Німеччину для відновлення після хірургічного втручання.

Дмитро Гордон запевнив, що перший президент уже почав розмовляти.

"Слава Богу, Леонід Макарович йде на поправку. Він почав говорити, він цікавиться подіями в Україні: що там пандемія, що там відбувається. Дай Боже, я стукаю по дереву, місяць-два-три — все буде цілком добре", — наголосив журналіст у ефірі телеканалу "Україна 24".

Раніше Фокус розповідав, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці наприкінці червня 2021 року. Медики запевняли, що перший президент України відновлюється в одній зі столичних лікарень після хірургічного втручання.

Пізніше Фокус повідомляв, що Леонід Кравчук місяць перебував у реанімації після перенесеної на серці операції. Прессекретарка першого президента підтвердила, що 87-річного Леоніда Кравчука було підключено до апарату ШВЛ і переведено у відділення інтенсивної терапії.

На початку вересня з'явилася інформація, що Леонід Кравчук вилетів у Німеччину для відновлення після хірургічного втручання. Протягом двох місяців перший президент перебував під апаратом ШВЛ та не зміг самостійно розмовляти. Інсайдери стверджували, що в Німеччині Леонід Кравчук пішов на поправку та почав самостійно дихати, проте медики відмовилися називати точні терміни відновлення.