Уже нашли замену в ТКГ: Кравчук проходит тяжелую реабилитацию после операции на сердце

Экс-президент будет отсутствовать как минимум до ноября-декабря этого года. На ТКГ его временно заменит Алексей Резников.

Леонид Кравчук проходит тяжелую реабилитацию после операции на сердце и пока не может возглавлять украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию войны на Донбассе. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

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По его словам, первый президент Украины сейчас находится в сложном периоде реабилитации после хирургического вмешательства, и напомнил, что Леониду Кравчуку уже 87 лет.

"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год, операция на сердце, это всегда очень сложно", — утверждает советник главы Офиса президента в эфире телеканала.

Алексей Арестович также отметил, что Леонид Кравчук физически не может возглавлять украинскую делегацию в ТКГ. На время отсутствия первого президента главой делегации станет вице-премьер-министр Алексей Резников.

Советник главы Офиса президента также предположил, что Алексей Резников может заменить Леонида Кравчука в ТКГ до ноября-декабря 2021 года.

"Это (замена в ТКГ — ред.) будет до ноября, даже до декабря, я так понимаю", — резюмировал Арестович в эфире Украина 24.

Леонид Кравчук — операция на сердце

В конце июня появилась информация о том, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Врачи рассказывали, что после хирургического вмешательства первый президент восстанавливается в своей палате.

Позже Фокус рассказывал, что Леонид Кравчук больше месяца провел в реанимации после операции на сердце. Помощница первого президента рассказала, что Леонид Кравчук был подключен к аппарату ИВЛ. Она также рассказала, что хирурги должны были оперативно прооперировать 87-летнего Кравчука.

Также Фокус сообщал, что состояние Леонида Кравчука сильно ухудшилось. Хирургическое вмешательство на сердце привело к осложнениям, из-за чего Леонид Кравчук не может самостоятельно разговаривать. Врачи подключили первого президента в реанимации к аппарату ИВЛ. Родственники Леонида Кравчука попросили врачей, чтобы они не комментировали под запись состояние здоровья главы украинской делегации в ТКГ.

Помимо этого, из-за сложной операции на сердце впервые за 30 лет Леонид Кравчук пропустил официальные мероприятия ко Дню Независимости.