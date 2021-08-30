Вже знайшли заміну в ТКГ: Кравчук проходить важку реабілітацію після операції на серці

Експрезидент буде відсутній як мінімум до листопада-грудня цього року. На ТКГ його тимчасово замінить Олексій Резніков.

Леонід Кравчук проходить важку реабілітацію після операції на серці і поки не може очолювати українську делегацію в Тристоронній контактній групі з врегулювання війни на Донбасі. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

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За його словами, перший президент України зараз перебуває в складному періоді реабілітації після хірургічного втручання. Арестович нагадав, що Леоніду Кравчуку вже 87 років.

"Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Людині 87-й рік, операція на серці, це завжди дуже складно", — стверджує радник глави Офісу президента в ефірі телеканалу.

Олексій Арестович також зазначив, що Леонід Кравчук фізично не може очолювати українську делегацію в ТКГ. На час відсутності першого президента главою делегації стане віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

Радник глави Офісу президента також припустив, що Олексій Резніков може замінити Леоніда Кравчука в ТКГ до листопада-грудня 2021 року.

"Це (заміна в ТКГ — ред.) буде до листопада, навіть до грудня, я так розумію", — резюмував Арестович в ефірі "Україна 24".

Леонід Кравчук — операція на серці

В кінці червня з'явилася інформація про те, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Лікарі розповідали, що після хірургічного втручання перший президент відновлюється в своїй палаті.

Пізніше Фокус розповідав, що Леонід Кравчук більше місяця провів у реанімації після операції на серці. Помічниця першого президента розповіла, що Леонід Кравчук був підключений до апарату ШВЛ. Вона також розповіла, що хірурги мали оперативно прооперувати 87-річного Кравчука.

Також Фокус повідомляв, що стан Леоніда Кравчука сильно погіршився. Хірургічне втручання на серці призвело до ускладнень, через що Леонід Кравчук не може самостійно розмовляти. Лікарі підключили першого президента в реанімації до апарату ШВЛ. Родичі Леоніда Кравчука попросили лікарів, щоб вони не коментували під запис стан здоров'я глави української делегації в ТКГ.

Крім цього, через складну операцію на серці вперше за 30 років Леонід Кравчук пропустив офіційні заходи до Дня Незалежності.