"Хочеться грудьми закрити землю": Кравчук вперше звернувся до українців після операції

Окупаційним військам, за словами 87-річного політика, не вдасться завоювати волелюбних українців.

Перший президент України Леонід Кравчук уперше після операції на серці зробив публічне звернення до українців в умовах можливого вторгнення армії РФ. Заяву політика зачитав журналіст Дмитро Гордон у своєму однойменному ток-шоу.

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Леонід Кравчук у своєму зверненні зізнався, що тривожно стежить за новинами про можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

[ + – ] Леонід Кравчук вперше після операції звернувся до українців

"У цей же час хочеться підхопитися з лікарняного ліжка і грудьми закрити рідну землю. Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо в чиїйсь хворій голові зріє злодійський план захоплення України, нехай знають: ніхто і ніколи не підкорить волелюбного українського народу. Ніхто і ніколи!", — підкреслив перший президент, чию заяву зачитував журналіст Дмитро Гордон.

Леонід Кравчук також побажав політичному ток-шоу "Гордон" стати найкращим у світі, а українцям — витримки та єдності.

[ + – ] Леонід Кравчук вперше після операції на серці звернувся до українців

Нагадаємо, у червні 2021 року Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Медики стверджували, що перший президент України успішно відновлюється після хірургічного втручання в одній із столичних клінік.

У липні з'явилася інформація про те, що Леонід Кравчук перебував у реанімації після проведеної операції. Як розповідала Фокусу прессекретарка першого президента, 87-річного політика підключали до апарату ШВЛ. Наприкінці серпня в Офісі президента повідомляли, що Леонідові Кравчуку підшукали заміну в Тристоронній контактній групі, оскільки перший президент продовжує проходити реабілітацію після операції.

У листопаді журналіст Дмитро Гордон розповідав, що Леонід Кравчук успішно відновлюється після хірургічного втручання. За словами журналіста, 87-річний політик почав сам розмовляти, але йому знадобиться ще кілька місяців для реабілітації.