На 89-му році життя помер Леонід Кравчук (фото)

У родинному колі повідомили, що перший президент помер о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби.

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У вівторок, 10 травня, на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук. Цю інформацію підтвердив колишній омбудсмен із прав дітей Микола Кулеба.

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За його словами, він знав Леоніда Кравчука протягом багатьох років і завжди захоплювався його мудрістю.

"Він дуже вболівав за Україну. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять першому президентові України", — додав Кулеба у своєму Facebook.

[ + – ] Помер перший президент України Леонід Кравчук

Про смерть першого президента України агентству "Українські новини" повідомило джерело в родинному колі політика. За даними журналістів, Леонід Кравчук помер о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби.

[ + – ] 88-річний Леонід Кравчук помер після перенесеної операції на серці

Інформацію про смерть першого президента також опублікувало видання "Бабель". Проте журналісти не уточнюють причину смерті політика.

Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко також підтвердила, що 88-річний Леонід Кравчук помер.

[ + – ] Леонід Кравчук, який переніс операцію на серці, помер

Варто нагадати, що влітку 2021 року Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Через якийсь час у ЗМІ з'являлася інформація, що перший президент України після хірургічного втручання потрапив до реанімаційного відділення.

Прессекретарка політика підтверджувала Фокусу, що Леонід Кравчук після операції знаходився під апаратом ШВЛ, через що Офіс президента підшукав заміну першому президентові у Тристоронній контактній групі.

У листопаді 2021 року журналіст Дмитро Гордон розповідав, що Леонід Кравчук, який переніс операцію на серці, успішно проходить відновлення. Перший президент України почав сам розмовляти, але йому знадобиться ще кілька місяців для повної реабілітації.

Уже в січні 2022 року Леонід Кравчук уперше звернувся до українців після перенесеної операції. Заяву політика в ефірі ток-шоу зачитав журналіст Дмитро Гордон, у якому йшлося, що Росія ніколи не зможе завоювати волелюбний український народ.