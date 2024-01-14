"Придает уверенности": Зеленский назвал особенность соглашения по безопасности с Британией

По словам главы государства, Украина будет работать с другими международными партнерами, чтобы подписать документ о гарантиях безопасности. Великобритания стала лишь первой из них.

Украине удалось заключить соглашение по безопасности с Великобританией и на очереди другие страны-союзники. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Британский премьер-министр Риши Сунак уже назвал эту договоренность одну из самых значимых в двусторонних отношениях между государствами. Она предусматривает беспрецедентные гарантии от Лондона для Киева и ее цель навсегда прекратить российскую агрессию и обезопасить Украину от любых нападений в будущем.

"Соглашение по безопасности с Великобританией — это то, что придает нам уверенности сейчас, пока мы защищаемся от российской агрессии, и фиксирует наши сильные позиции по безопасности на весь период до вступления Украины в НАТО", — говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Также Лондон должен предоставить для Украины все инструменты для ведения войны, говорит Риши Сунак в опубликованном ролике. Он убежден, что Киев знает свою работу и обязательно выполнит все задачи. Гарантии рассчитаны на много лет и как заявлял уже Владимир Зеленский, если бы соглашение было подписано в 1991 году, то Россия бы никогда не решилась атаковать Украину.

К слову, Великобритания стала лишь первой страной, с которой удалось договориться о гарантиях. Далее Киев будет работать над тем, чтобы увеличить количество стран, которые подпишут такой же документ.

"Великобритания стала первой страной, с которой мы заключили такое двустороннее соглашение. Продолжим работать и с другими международными партнерами для обеспечения нашего роста в сфере безопасности. Шаг за шагом делаем Украину сильнее", — говорится в сообщении президента Украины.

Напомним, 12 января сообщалось, что Украина и Великобритания подписали соглашение по безопасности, которые будут действовать до вступления в НАТО. Согласно соглашению, Великобритания будет обмениваться с Украиной разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.