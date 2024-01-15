РФ нужно дать слово: 83 страны обсудят "формулу мира "Зеленского в Давосе, — ISW

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил важность участия в мирных переговорах Китая, но он настаивает на том, что Запад должен найти способ вовлечь в мирный процесс и Россию. По словам же аналитиков ISW, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на капитуляцию Украины.

14 января представители 83 стран встретились в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить реализацию украинской формулы мира. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 14 января.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел побеседовал с госсекретарем Румынии Юлианом Фотой и обсудил двусторонние гарантии безопасности в соответствии с декларацией G7 о поддержке Украины. Таким образом, Румыния стала уже девятой страной, начавшей с Украиной двусторонние переговоры по безопасности.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и глава ОП Андрей Ермак отметили важность участия Китая в мирных переговорах между Украиной и РФ. Кассис настаивает на том, что Запад "должен найти способ вовлечь Россию" в мирный процесс. По его словам, "мира не будет, если России не дадут слово".

По словам аналитиков, сложно сказать, что под этим подразумевается. Вместе с тем они отмечают, что президент РФ Владимир Путин не планирует вести с Украиной переговоры, и что цели России в Украине, равносильные полной капитуляции Киева и Запада, остаются неизменными.

Напомним, что ВС РФ проводят различные эксперименты с ракетными обстрелами: применяют разные сочетания ракет и дронов.

Также сообщалось, что РФ начала устанавливать на танки РЭБ-комплексы "Сания".