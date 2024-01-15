Не гарантии, а заверения: Канада готова подписать с Украиной договор по безопасности, – посол

По словам посла Канады в Украине Наталки Цмоць, проект документа уже передали в Офис президента. Другие страны G7 также хотят подписать соглашения с Киевом.

Посольство Канады в Киеве подтвердило готовность к подписанию двустороннего договора в области безопасности с Украиной. Наталка Цмоць, посол Канады в Украине, сообщила об этом в комментарии изданию "Европейская правда".

Дипломат отметила, что соответствующий проект документа уже передан представителям Офиса президента Украины. Она подчеркнула, что Канада выслала копию соглашения с целью начать более подробные переговоры и завершила выделение этапа переговоров в ближайшие несколько недель.

"Я рада сообщить, что в пятницу Канада направила копию соглашения Игорю Жовкве [заместителю главы ОП], чтобы начать более детальные переговоры и закончить их в ближайшее время между Канадой и Украиной", – отметила посол.

Цмоць подчеркнула, что речь идет о "заверениях" в области безопасности, а не о "гарантиях". Этот подход, по ее словам, является общим для всех стран G7.

"Среди государств G7 есть стремление предоставить Украине эти заверения, это — срочный вопрос…Мы хотим подготовить такое соглашение, которое мы сможем быстро предоставить Украине, чтобы мы могли объявить, что есть соглашение между двумя странами", — добавила Цмонь.

Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Великобританией

12 января Украина и Великобритания заключили соглашение о безопасности, которое будет действовать до момента вступления Украины в НАТО и подписано на 10 лет.

Как сообщили в Офисе президента Украины, документ охватывает разнообразные сферы сотрудничества, включая области информационной безопасности, противодействия пропаганде, кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, военного и оборонного сотрудничества, безопасности в море, введения санкций против противника и достижения справедливого мира.