"Превратятся в руины": Кремль рассматривает сценарий вторжения на территорию стран НАТО, — эксперт

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павла Лакийчука, РФ рассматривает различные варианты вторжения в страны Альянса, но неизвестно, какой будет осуществлен.

В Альянсе сейчас серьезно относятся к угрозам со стороны России, хотя еще пять лет назад представители НАТО могли игнорировать подобные сигналы. Об этом в комментарии Фокусу говорит руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Несколько лет назад, кажется в 2017-м, россияне проводили стратегические командно-штабные учения, во время которых отрабатывали вариант вторжения в государства Балтии, захват словацкого коридора. Поэтому говорить, что такой план россияне не рассматривают — будет неправильно. Рассматривают различные варианты, но неизвестно, какой будет осуществлен. Это зависит от высшего политического руководства РФ", — говорит он.

Сейчас есть потенциальные жертвы российской агрессии, которые не дают так сделать, требуя более решительных действий.

По словам эксперта, широкомасштабное вторжение в Украину повлияло на эту ситуацию. В 2022-2023 годы НАТО перешло от стратегии сдерживания в отношении России на восточном и северо-восточном фланге, и это уже большой прогресс, к непосредственной обороне на границах НАТО.

"Но нашим соседям этого недостаточно: на успокаивающие жесты своих союзников они говорят, мол, посмотрите, что россияне сделали в Буче, Ирпене и вообще в Украине. Если Россия вторгнется в маленькие государства Альянса, то даже пять дней на размышления — много, за это время они превратятся в руины", — говорит эксперт.

Напомним, издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что оборонная промышленность Европы имеет пять-восемь лет, чтобы нарастить свой военный потенциал.

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