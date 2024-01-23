Наступление из Беларуси. Как Путин и Лукашенко формируют анти-НАТО для войны в Европе
Беларусь пошла на изменение военной доктрины, чтобы синхронизировать свои документы с Россией. Отныне страны станут союзниками, связанными совместными боевыми действиями и ядерным вооружением. Фокус разбирался, чего ждать Украине от таких изменений и возможно ли новое вторжение с территории Беларуси
Власти Беларуси разрабатывают новую редакцию военной доктрины, в которую уже включены вопросы применения тактического ядерного вооружения и обязательства перед ее союзниками. О новом документе говорят уже некоторое время, но точных сроков, когда он будет представлен и утвержден, пока нет. Известно только, что принимать документ должно Всебелорусское народное собрание — консультативный орган, действующий в Беларуси параллельно с парламентом.
Известно, что новая редакция военной доктрины Беларуси станет больше — в проекте новой доктрины — 6 глав и 14 разделов против 5 глав и 10 разделов — в действующем документе, действующем с 2016 года.
"В военной доктрине сохранится то положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь. Плюс в этом разделе будут закреплены основы нашего отношения к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности, таких как ООН и ОДКБ. Мы сейчас участвуем в этой деятельности. И для того, чтобы юридически закрепить эти вещи, правильнее это будет прописать в Военной доктрине", — рассказал начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Артем Буторин.
Вместе с тем, в министерстве обороны Беларуси уверяют, что готовы к сотрудничеству в военной сфере с государствами НАТО, но при условии "прекращения ими агрессивной риторики"
Анти-НАТО Путина и Лукашенко
Необходимость в изменении военной доктрины возникла из-за размещения на территории Беларуси российского тактического вооружения, которое самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал национальным достижением. По его словам, это оружие станет ответом на потенциальную агрессию со стороны западных соседей — членов НАТО. В июне 2023 года Лукашенко сообщил о создании нового Южного оперативного командования, которое будет действовать именно против Польши, Литвы и Латвии. Примерно в то же время РФ завезла на территорию республики свое тактическое ядерное вооружение, о размещении которого было договорено ранее. Примечательно, но с тех пор, белорусский политик больше не отличался скандальными заявлениями и угрозами западным странам.
Крупнейшие учения НАТО со времен "холодной войны"
По словам аналитиков, новая активизация Лукашенко объясняется ответом на учения НАТО — Steadfast Defender, которые начинаются на днях. Уже анонсировано, что эти учения станут крупнейшими с момента окончания "Холодной войны". Участие в них примут более 90 тыс. военнослужащих стран-членов НАТО. По сценарию, они будут отрабатывать вероятное нападение России на территорию стран Балтии. Заметим, что предыдущие самые масштабные учения Альянса прошли в 1988 году, тогда в них приняло участие 125 тыс. военных.
"Лукашенко гораздо хитрее, чем это кажется. Его реакция является ответом на начало масштабных учений НАТО, которые должны начаться уже в ближайшие дни. Таким образом Лукашенко хочет показать, что вероятная эскалация приведет к применению тактического ядерного вооружения. Поэтому решение о принятии союзнических обязательств вместе с размещением тактического ядерного вооружения является общей системой сдерживания, которую строят Москва и Минск. Подчеркиваю, именно на тактическом уровне, на стратегическом уровне ядерное вооружение нацелено на США и Великобританию", — говорит Фокусу военный эксперт Олег Стариков.
Военный эксперт Олег Жданов называет такие угрозы от Лукашенко большим политическим спектаклем, чтобы показать Западу, что они готовы к применению тактического ядерного вооружения.
"На каждые угрозы со стороны РФ НАТО реагирует зеркально. Например, при угрозе нападения на страны Балтии проводятся военные учения, крупнейшие с момента окончания Холодной войны, в них примут участие более 90 тыс. военных. А вот на угрозу ядерного вооружения в Беларуси были проведены лишь незначительные командно-штабные учения Альянса. Можно сделать вывод, что на Западе хорошо осведомлены в этой ситуации", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.
Будет ли воевать белорусская армия в Украине?
Норма новой военной доктрины Беларуси, что нападение на союзников будет считаться нападением на нее, повторяет статью 5 Вашингтонского договора НАТО: в случае, если любое из государств–членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все другие без исключения члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, подвергшемуся нападению . Единственным союзником Беларуси является Россия, с которой создано надгосударственное образование — Союзное государство. На территории Беларуси развернута региональная группировка войск РФ и РБ с общим командованием.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину белорусская армия отказывалась быть привлеченной к боевым действиям. Не удалось убедить ее и сейчас, о чем рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"В привлечении непосредственно белорусской армии к агрессивной захватнической войне против Украины, сухопутным операциям Путин не дошел", — говорил Юсов в эфире телемарафона.
Кремль уже длительное время использует Беларусь для отвлечения украинских сил, резервов, для создания дополнительных точек напряжения.
Надо дождаться финальной редакции новой военной доктрины Беларуси, но уже сейчас, похоже, у Путина появилась возможность привлечь белорусских военных к войне в Украине. Условный обстрел территории Белгородской или Курской областей в Кремле могут официально признать нападением на территорию РФ, что в свою очередь должно вызвать ответ Беларуси.
Однако, по словам Олега Жданова, не стоит ждать от Беларуси ответа вроде обязательств 5 статьи НАТО. Он убеждает, что такая формулировка является не более, чем формальная фраза для официального документа. "С появлением ядерного вооружения у Беларуси появилась необходимость внесения изменений в военную доктрину. Это стандартная формальная фраза, для документов такого уровня и характера. То есть если союзники за нас, то и мы за союзников. Путин уже давно строит свое анти-НАТО на базе ОДКБ, проводят постоянные совещания, совместные учения", — говорит эксперт.
Какова вероятность вторжения из Беларуси
В конце 2023 года мониторинговый проект "Беларускі гаюн" отмечал начало строительства нового военного городка в 50 км от границы с Украиной. По данным канала, военный городок готовятся строить на базе заброшенных детских лагерей "Чайка", "Огонек", "Галактика", "Литейщик" и "Лесная поляна" в урочище возле села Новая Буда. Ожидается, что там будут размещены военные подразделения, входящие в Южное оперативное командование Беларуси.
По информации командующего Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, на территории Беларуси сейчас находится около 1 800 военнослужащих РФ. При этом, на северном направлении противник создал и удерживает группировку общей численностью около 20 тысяч человек. Согласно официальным данным, численность Вооруженных сил Беларуси составляет 75 тыс. человек, из которых около 20 тыс. — гражданские. С начала российского вторжения в Украину в 2022 году белорусская армия находится в состоянии постоянных учений. Условных 50 тыс. военнослужащих не абы какое усиление для российской армии, но нанести хлопоты Силам обороны Украины они способны.
"Таким образом Путин дает сигнал, что готов действовать до конца. Беларусь уже давно потеряла статус субъектности и превратилась в российскую губернию, поэтому там будут делать все, что нужно будет Путину. Угроза наступления с территории Беларуси на Украину никуда не исчезает, но у них сейчас нет такого масштаба, как это было в 2022 году. На севере у нас построена своя "линия Маннергейма", проведено плотное минирование. Единственный вариант маневрирования — это использование дорог, как действовать против таких действий противника мы очень хорошо знаем. Поэтому можно говорить, что коэффициент вероятности наступления из Беларуси невысок", — объясняет Фокусу военный аналитик Петр Черник.
По словам Олега Жданова, сейчас Лукашенко хочет повысить свой международный статус, показать, что он теперь в расширенном клубе стран, имеющих ядерное вооружение. В свою очередь, Кремль показывает, что он способен обеспечивать таким вооружением своих союзников. Однако Олег Стариков напоминает, что до сих пор непонятно, есть ли у Лукашенко ключи к использованию тактического ядерного вооружения, которое разместил Путин. По Договору о нераспространении ядерного вооружения, такая прямая передача запрещена, но допускается размещение без права использования.