Наступление из Беларуси. Как Путин и Лукашенко формируют анти-НАТО для войны в Европе

Беларусь пошла на изменение военной доктрины, чтобы синхронизировать свои документы с Россией. Отныне страны станут союзниками, связанными совместными боевыми действиями и ядерным вооружением. Фокус разбирался, чего ждать Украине от таких изменений и возможно ли новое вторжение с территории Беларуси

Власти Беларуси разрабатывают новую редакцию военной доктрины, в которую уже включены вопросы применения тактического ядерного вооружения и обязательства перед ее союзниками. О новом документе говорят уже некоторое время, но точных сроков, когда он будет представлен и утвержден, пока нет. Известно только, что принимать документ должно Всебелорусское народное собрание — консультативный орган, действующий в Беларуси параллельно с парламентом.

Известно, что новая редакция военной доктрины Беларуси станет больше — в проекте новой доктрины — 6 глав и 14 разделов против 5 глав и 10 разделов — в действующем документе, действующем с 2016 года.

Лукашенко увеличивает армию Беларуси и обязуется воевать с союзниками, в случае нападения на них их врагов Фото: 24 Канал

"В военной доктрине сохранится то положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь. Плюс в этом разделе будут закреплены основы нашего отношения к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности, таких как ООН и ОДКБ. Мы сейчас участвуем в этой деятельности. И для того, чтобы юридически закрепить эти вещи, правильнее это будет прописать в Военной доктрине", — рассказал начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Артем Буторин.

Вместе с тем, в министерстве обороны Беларуси уверяют, что готовы к сотрудничеству в военной сфере с государствами НАТО, но при условии "прекращения ими агрессивной риторики"

Анти-НАТО Путина и Лукашенко

Необходимость в изменении военной доктрины возникла из-за размещения на территории Беларуси российского тактического вооружения, которое самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал национальным достижением. По его словам, это оружие станет ответом на потенциальную агрессию со стороны западных соседей — членов НАТО. В июне 2023 года Лукашенко сообщил о создании нового Южного оперативного командования, которое будет действовать именно против Польши, Литвы и Латвии. Примерно в то же время РФ завезла на территорию республики свое тактическое ядерное вооружение, о размещении которого было договорено ранее. Примечательно, но с тех пор, белорусский политик больше не отличался скандальными заявлениями и угрозами западным странам.

Крупнейшие учения НАТО со времен "холодной войны"

По словам аналитиков, новая активизация Лукашенко объясняется ответом на учения НАТО — Steadfast Defender, которые начинаются на днях. Уже анонсировано, что эти учения станут крупнейшими с момента окончания "Холодной войны". Участие в них примут более 90 тыс. военнослужащих стран-членов НАТО. По сценарию, они будут отрабатывать вероятное нападение России на территорию стран Балтии. Заметим, что предыдущие самые масштабные учения Альянса прошли в 1988 году, тогда в них приняло участие 125 тыс. военных.

"Лукашенко гораздо хитрее, чем это кажется. Его реакция является ответом на начало масштабных учений НАТО, которые должны начаться уже в ближайшие дни. Таким образом Лукашенко хочет показать, что вероятная эскалация приведет к применению тактического ядерного вооружения. Поэтому решение о принятии союзнических обязательств вместе с размещением тактического ядерного вооружения является общей системой сдерживания, которую строят Москва и Минск. Подчеркиваю, именно на тактическом уровне, на стратегическом уровне ядерное вооружение нацелено на США и Великобританию", — говорит Фокусу военный эксперт Олег Стариков.

НАТО проводит военные учения Steadfast Defender, которые являются самыми масштабными с 1988 года Фото: NATO

Военный эксперт Олег Жданов называет такие угрозы от Лукашенко большим политическим спектаклем, чтобы показать Западу, что они готовы к применению тактического ядерного вооружения.

"На каждые угрозы со стороны РФ НАТО реагирует зеркально. Например, при угрозе нападения на страны Балтии проводятся военные учения, крупнейшие с момента окончания Холодной войны, в них примут участие более 90 тыс. военных. А вот на угрозу ядерного вооружения в Беларуси были проведены лишь незначительные командно-штабные учения Альянса. Можно сделать вывод, что на Западе хорошо осведомлены в этой ситуации", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Будет ли воевать белорусская армия в Украине?

Норма новой военной доктрины Беларуси, что нападение на союзников будет считаться нападением на нее, повторяет статью 5 Вашингтонского договора НАТО: в случае, если любое из государств–членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все другие без исключения члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, подвергшемуся нападению . Единственным союзником Беларуси является Россия, с которой создано надгосударственное образование — Союзное государство. На территории Беларуси развернута региональная группировка войск РФ и РБ с общим командованием.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину белорусская армия отказывалась быть привлеченной к боевым действиям. Не удалось убедить ее и сейчас, о чем рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"В привлечении непосредственно белорусской армии к агрессивной захватнической войне против Украины, сухопутным операциям Путин не дошел", — говорил Юсов в эфире телемарафона.

Сейчас на границе Беларуси с Украиной находится 1 800 военнослужащих на границе Беларуси с Украиной Фото: Flickr

Кремль уже длительное время использует Беларусь для отвлечения украинских сил, резервов, для создания дополнительных точек напряжения.

Надо дождаться финальной редакции новой военной доктрины Беларуси, но уже сейчас, похоже, у Путина появилась возможность привлечь белорусских военных к войне в Украине. Условный обстрел территории Белгородской или Курской областей в Кремле могут официально признать нападением на территорию РФ, что в свою очередь должно вызвать ответ Беларуси.

Однако, по словам Олега Жданова, не стоит ждать от Беларуси ответа вроде обязательств 5 статьи НАТО. Он убеждает, что такая формулировка является не более, чем формальная фраза для официального документа. "С появлением ядерного вооружения у Беларуси появилась необходимость внесения изменений в военную доктрину. Это стандартная формальная фраза, для документов такого уровня и характера. То есть если союзники за нас, то и мы за союзников. Путин уже давно строит свое анти-НАТО на базе ОДКБ, проводят постоянные совещания, совместные учения", — говорит эксперт.

Какова вероятность вторжения из Беларуси

В конце 2023 года мониторинговый проект "Беларускі гаюн" отмечал начало строительства нового военного городка в 50 км от границы с Украиной. По данным канала, военный городок готовятся строить на базе заброшенных детских лагерей "Чайка", "Огонек", "Галактика", "Литейщик" и "Лесная поляна" в урочище возле села Новая Буда. Ожидается, что там будут размещены военные подразделения, входящие в Южное оперативное командование Беларуси.

По информации командующего Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, на территории Беларуси сейчас находится около 1 800 военнослужащих РФ. При этом, на северном направлении противник создал и удерживает группировку общей численностью около 20 тысяч человек. Согласно официальным данным, численность Вооруженных сил Беларуси составляет 75 тыс. человек, из которых около 20 тыс. — гражданские. С начала российского вторжения в Украину в 2022 году белорусская армия находится в состоянии постоянных учений. Условных 50 тыс. военнослужащих не абы какое усиление для российской армии, но нанести хлопоты Силам обороны Украины они способны.

Благодаря Путину Лукашенко получил тактическое ядерное вооружение и ответственность перед Западом за его размещение Фото: РБК

"Таким образом Путин дает сигнал, что готов действовать до конца. Беларусь уже давно потеряла статус субъектности и превратилась в российскую губернию, поэтому там будут делать все, что нужно будет Путину. Угроза наступления с территории Беларуси на Украину никуда не исчезает, но у них сейчас нет такого масштаба, как это было в 2022 году. На севере у нас построена своя "линия Маннергейма", проведено плотное минирование. Единственный вариант маневрирования — это использование дорог, как действовать против таких действий противника мы очень хорошо знаем. Поэтому можно говорить, что коэффициент вероятности наступления из Беларуси невысок", — объясняет Фокусу военный аналитик Петр Черник.

По словам Олега Жданова, сейчас Лукашенко хочет повысить свой международный статус, показать, что он теперь в расширенном клубе стран, имеющих ядерное вооружение. В свою очередь, Кремль показывает, что он способен обеспечивать таким вооружением своих союзников. Однако Олег Стариков напоминает, что до сих пор непонятно, есть ли у Лукашенко ключи к использованию тактического ядерного вооружения, которое разместил Путин. По Договору о нераспространении ядерного вооружения, такая прямая передача запрещена, но допускается размещение без права использования.