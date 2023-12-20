Европа готовится к войне с РФ: прогнозируют нападение Кремля на конец этого десятилетия

На фоне увеличения Россией военного бюджета, Европа начала готовиться к войне с ней уже на своей территории в конце этого десятилетия. Фокус узнавал, что стоит за этой подготовкой и какое место отведено Украине.

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Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к войне с Россией. На это у них есть около 5-8 лет. За это время нужно наверстать упущенное в вооруженных силах, военно-промышленном комплексе и обществе.

"Иногда у меня складывается впечатление, что еще не все осознали, что нам нужно делать больше для обеспечения нашей безопасности. Оказавшись лицом к лицу с тяжелым кризисом, нам нужны вооруженные силы, которые смогут защитить эту страну. И в случае войны тоже", — рассказал Писториус в интервью Welt am Sonntag.

Чиновник напомнил, что Россия увеличивает производство оружия более чем на 60%, а угрозы Кремля для стран Балтии, Грузии и Молдовы, могут перерасти в прямые опасности уже в конце десятилетия.

Президент Владимир Зеленский уже говорил, что Россия может напасть на страны Балтии и те страны, где размещены российские военные контингенты. Стоит заметить, что эта информация не является политическим заявлением, а основывается на систематических докладах разведок.

Министр Писториус считает, что война с РФ может произойти уже в конце этого десятилетия Фото: Скриншот

В последнее время вопрос вероятной войны на всем европейском континенте начал беспокоить западных политиков. Президент Чехии Петр Павел, которого политические обозреватели называют пророком реальности, предупредил, что 2024 будет годом "новой ситуации" с которой придется столкнуться Европе.

"Со стороны Владимира Путина есть ожидания, что в случае успеха Дональда Трампа он сможет договориться с ним независимо от того, что об этом думает Украина или остальная Европа, и что можно будет достичь какого-то компромисса. Это теоретически вернуло бы России статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться", — считает Павел.

К слову, в Чехии также говорят о вероятности прямой войны с РФ. По мнению начальника Генерального штаба армии Чехии Карела Ржеки, российская армия в Украине очень существенно трансформировалась и существенно отличается от той, что начала вторжение в 2022 году. Хотя вероятность прямой войны с Европой сейчас маловероятна, но не такая, что никогда не может произойти.

Как Европа реагирует на российское вторжение в Украину

В ответ на угрозы военного вторжения РФ в страны Балтии, Германия решила разместить в Литве целую бригаду из 4 800 военных и около 200 гражданских работников. Соответствующая договоренность уже достигнута между правительствами стран. Известно, что немецкие военные будут располагаться непосредственно на границе Литвы с РФ. Относительно сроков, то известно, что передовое командование начнет работу во втором квартале 2024 года, а сама бригада будет сформирована до 2025.

Германия имеет амбиции получить звание регионального лидера Европы и не скрывает своих намерений. Ранее Писториус заявлял, что армия Германии должна быть боеспособной, а сама страна — опорой сдерживания в Европе. Правительство страны уже создало специальный фонд в размере 100 млрд евро для закупки современных вооружений.

Перед Европой стоит задача наверстать упущенное в подготовке вооруженных сил, их комплектовании и вооружении Фото: Getty Images

Полномасштабное вторжение РФ в Украину активизировало европейские правительства в вопросе перевооружения собственных армий и расходов на оборону. Напомним, одной из причин конфликта, возникшего между США и союзниками по НАТО, был вопрос финансирования обороны. Дональд Трамп, в то время, президент США, обвинял Европу в нежелании тратить 2% ВВП, при этом Вашингтону приходилось платить больше за глобальную безопасность. Сейчас Трамп является главным конкурентом Байдена в президентской гонке. О своих планах увеличить расходы на оборону и перевооружение уже заявили правительства Польши, Великобритании и Франции, стран Балтии. Президент Франции Эммануэль Макрон еще до начала российского полномасштабного вторжения призвал Европу к стратегическому перевооружению на фоне агрессивных действий Кремля. Однако, как показало время, к каким-то существенным изменениям эти призывы не привели.

Сигналы Путину от Германии

По мнению опрошенных Фокусом специалистов, Европа пытается послать Путину и российскому руководству сигналы, что не будет дальше наблюдать за ростом его армии и военного производства. Военные разведки смогли донести политикам, что угроза прямого военного столкновения с российской армией реальна уже в краткосрочной перспективе.

"У Путина нет других вариантов как продолжать воевать дальше и максимально шатать ситуацию по всему миру. Поражение на поле боя, будет означать его физическую смерть — российские элиты его просто уничтожат, поэтому ставки будут расти. Сейчас можно даже рассматривать вариант удара по одной из стран Европы. Я думаю, что разведки убедили свои правительства насколько далеко может зайти Путин", — говорит Фокусу военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

В начале 2023 года Бундесвер имел на вооружении 320 боеспособных танков Leopard 2 различных модернизаций Фото: Weinzierl

По его словам, в Кремле просчитались со своим блицкригом, не смогли свергнуть в Украине государственность, поэтому сейчас пошли ва-банк. Путин об этом сказал прямо — либо Россия будет самодостаточной и суверенной, либо ее не будет.

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В начале 2023 года Бундесвер провел инвентаризацию своих бронетанковых войск. По ее итогам сообщали, что армия имеет 320 боеспособных танков Leopard 2 различных модернизаций. Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что страна, которая является одним из лучших в мире танкостроителей производит чуть больше, чем три танка в месяц.

"Никто не хочет запускать свой ВПК, страны НАТО все больше рассчитывают на коллективную безопасность и уверены, что РФ не пойдет войной на Альянс. Просто для понимания — во времена Ангелы Меркель в Бундесвере, из 12 боеспособных дивизий осталось полторы-две, это если говорить о бронетанковых и механизированных. Посчитайте, сколько нужно восстанавливать и на какие суммы", — объясняет он Фокусу.

Война в Украине надолго

Стариков обращает внимание, что слова Писториуса о подготовке населения указывают на опасения роста популярности правых и праворадикальных политических движений. В частности, партии Альтернатива для Германии, которая выступает против иммиграции иностранцев и европейской интеграции.

"В Германии боятся милитаризации общества, потому что вспоминают свой исторический опыт. Это некая родовая травма после денацификации страны после Второй мировой войны", — говорит он.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что заявления Писториуса стоит рассматривать именно как сигналы к Путину — правительство Германии не ставит под сомнение способность Украины отражать его нашествие. Поэтому, если он готов воевать в долгую, то в Европе также готовы к этому.

"Путин сказал прямо, что война будет держать до тех пор, пока не будут выполнены все цели, так называемой "СВО", а когда это будет никому не известно. Германия уже увеличила помощь Украине на 2024 год с 2 до 14 млрд евро. Это определенная диверсификация на случай политической нестабильности в США", — говорит он Фокусу.

Rheinmetall удваивает производство боеприпасов, особенно дефицитных 155 мм Фото: Открытые источники

Он отмечает, что Германия стремится занять место регионального лидера, поэтому оказывает помощь Украине и Европе. При этом, ВПК Германии готов к восстановлению и наращиванию производства. Экономика, несмотря на заявления российской пропаганды о кризисе, готова удовлетворить эти потребности. Например немецкий производитель Rheinmetall увеличит производство снарядов на 400 тыс. единиц. Их будут производить в Испании. Это к тем мощностям производства, которые уже существуют.

По мнению Петра Черника, 5-8 лет о которых говорит Писториус, это не так много, чтобы рассчитывать, что за это время Путин может умереть. При современном уровне медицины, 72-летнего Путина можно считать относительно не старым. На него больше давит ответственность за результаты войны, ведь ее провал автоматически будет означать его физическую смерть, если не прямую ликвидацию, то сердечный приступ.

"Бунт Пригожина появился не на ровном месте, его кто-то вероятно организовал, чтобы посмотреть, как далеко можно зайти, и как будет держать удар Путин. Он удержал, теперь от него ждут побед", — говорит эксперт.

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