Зеленскому нужна новая команда, которая уверена в победе Украины, — The Times

Как пишет издание, разговоры об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного связаны с тем, что президент хочет видеть у себя в команде единомышленников, которые "уверены в победе Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский хочет иметь рядом с собой людей, которые уверены, что Украина победит Россию в этой войне. Об этом пишет The Times.

Как пишет издание, в интервью итальянским СМИ президент обмолвился, что он думает об увольнении с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который пользуется огромной популярностью. В The Times убеждены, что такое решение президента может вызвать недовольство среди военных.

"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, быть уверенными в победе", — заявлял Зеленский.

В материале говорится о том, что проблемы между Зеленским и Залужным произошли после того, как главнокомандующий в интервью The Economist сказал, что война в Украине зашла в тупик. Также отмечается, что увольнение Залужного может сделать его конкурентом на пост президента.

"Хотя Залужный не подал никаких признаков того, что у него есть политические амбиции, критики Зеленского видят в нем возможную замену президента", — говорится в статье.

Напомним, что Киев уведомил Вашингтон о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Официальные лица Белого дома не поддержали и не возражали против запланированного устранения генерала.

Также сообщалось, что Офис президента рассматривает возможность ротации руководства Генерального штаба. Отставки могут произойти посреди недели.

Экс-заместитель начштаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко высказался о возможной замене Залужного. Он считает, что все разговоры об отставке главнокомандующего деморализуют как военных, так и гражданское население, к тому же ситуация на фронте сейчас очень напряженная.