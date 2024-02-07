Помощь Украине от США: в Сенате объявили соглашение о границе "мертвым", — Politico

Республиканец Митч МакКоннелл сказал, что есть части документа, включающего изменения в пограничной политике, а также помощь Украине, которые заслуживают пересмотра.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч МакКоннелл объявил пакет пограничной безопасности и помощи иностранным государствам (Украине, Израилю и Тайваню) "мертвым", пишет издание Politico.

По словам МакКоннелла, нет реального шанса, что сооветствующий закон будет принят. Он отметил, что есть части дополнительного документа по национальной безопасности, включающего изменения в пограничной политике, а также помощь Украине, Израилю и Тайваню, которые заслуживают пересмотра.

Издание пишет, что он не поддержал соглашение во время конференции 6 февраля, несмотря на четыре месяца обсуждений и переговоров. Американский политик отметил стойкую оппозицию со стороны республиканского руководства Палаты представителей.

"У нас была очень серьезная дискуссия о том, сможет ли этот проект когда-либо стать законом", — сказал МакКоннелл после обеда Республиканской партии.

Он отметил, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон ясно дал понять, что закона не будет.

Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что его сопартийцы выразили "гнев" и "глубокое разочарование" позицией республиканцев.

"Лидер МакКоннелл и Республиканская конференция развернулись на 180 градусов. У них трясутся колени от страха перед Дональдом Трампом", — сказал он.

По словам журналистов, теперь неизвестно, вернется ли Сенат к отдельному пакету помощи Украине, Израилю и Тайваню. Белый дом первоначально запросил этот пакет прошлой осенью вместе с финансированием границ, прежде чем республиканцы потребовали добавить к соглашению существенные изменения в пограничной политике в обмен на помощь Украине.

Ранее СМИ сообщали, что выделение пакета помощи от США для Украины близко к краху. По словам журналистов, законопроект критикуют как республиканцы, так и демократы. В Палате представителей заявили, что его рассмотрение — это пустая трата времени. Причиной, которая может помешать принятию финансирования, стала иммиграционная реформа. Достижение консенсуса в ближайшее время выглядит "маловероятным".