Владимир Зеленский встретился с Олафом Шольцом: подробности визита (фото)

В Берлине стартовали переговоры лидеров двух государств. По данным Офиса президента, Владимир Зеленский и и Олаф Шольц обсуждают подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

В Мюнхене стартует 60-я конференция по безопасности. Мероприятие продлится три дня — с 16 по 18 февраля. В нем примут участие около полусотни мировых лидеров, среди которых президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства уже прибыл в Германию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", — написал Зеленский.

Офис президента Украины сообщил о начале переговоров в Берлине между Владимиром Зеленским и Олафом Шольцом. На повестке дня — дальнейшая поддержка Украины в оборонной, политической и финансовой сферах.

"По итогам переговоров запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия. Владимир Зеленский и Олаф Шольц также обсудят вопросы поддержки Украины на пути к обретению членства в Европейском Союзе и НАТО", — заявили в Офисе президента.

Фото: Офис президента

Согласно обнародованной повестке дня конференции, выступление президента запланировано на субботу, 17 февраля. Владимир Зеленский будет иметь слово сразу после речи канцлера Германии Олафа Шольца.

После выступления Зеленского запланированы выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, премьера Эстонии Каи Каллас и американского сенатора из Комитета иностранных дел Сената США Пита Рикеттса.

Напомним, в четверг, 15 февраля, Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с лидерами этих государств — Олафом Шольцом и Эмманюэлем Макроном.

Кроме того, у украинского президента запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов, добавили в Офисе президента.

Французские СМИ писали, что Киев может заключить еще два соглашения по безопасности со странами-партнерами из Западной Европы. Первый похожий документ подписали с Великобританией в январе 2024 года.