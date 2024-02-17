"Мы останемся с вами до конца": США пообещали поддерживать Украину до победы (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский очертил две главные темы разговора с вице-президентом США — это конфискация замороженных активов Россиии и предоставление Украине систем ПВО.

Вице-президент США Камала Харрис пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявила, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в войне против РФ. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с украинским лидером после встречи.

"Мы будем продолжать стоять вместе с Украиной. В Мюнхене 2 года назад многие считали, что Киев падет, и это вопрос нескольких дней. Благодаря мужеству украинского народа и поддержке коалиции из 50 стран во главе с США, Киев остается свободной столицей, это — свидетельство лидерства президента и мужества украинского народа. В борьбе за свою страну Украина достигла чрезвычайных результатов и успеха против противника с империалистическими аппетитами. Вы демонстрируете силу перед Россией, вы отвоевали более половины захваченных в начале полномасштабного вторжения территорий. Вы нанесли непоправимый ущерб Черноморскому флоту РФ и вы продолжаете работать с рынками", — сказала она.

Также Камала Харрис добавила, что коллективная мощь западных партнеров Украины является залогом неуспеха Путина, и мировое сообщество должно демонстрировать агрессорам, что нельзя захватывать чужую землю безнаказанно.

"Сегодня мы очень плодотворно пообщались с президентом Зеленским. Мы говорили о поддержке Украины на поле боя. Президент Байден и я будем продолжать работать над обеспечением тех ресурсов, которые нужны Украине для успеха. Мы будем продолжать ваши усилия для получения справедливого мира. Мы придерживаемся принципа, что Россия заплатит за то, что она совершила. Мы увидим Украину свободной и демократической. Господин президент, мы останемся с вами до конца", — сказала вице-президент США.

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский очертил две главные темы разговора — это конфискация замороженных активов Россиии и предоставление Украине систем ПВО.

"Сейчас для нас ключевой вопрос — это сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и наши воины ожидают положительного голосования. Мы говорили сегодня и о том, насколько весомые результаты уже были достигнуты благодаря нашей совместной работе с США, с партнерами, в частности по противовоздушной обороне. Американские Patriot — это наиболее надежная защита жизни людей от российского террора. Она не только спасает, но и позволяет спокойно работать нашим городам. Вопрос ПВО — сейчас основной", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что для Украины также сейчас важна тема относительно дальнейшего давления на Путина и его режим по всем направлениям.

"В этом году мы должны обеспечить конфискацию и использование российских активов в пользу защиты от российского террора. Путин не ценит жизни людей, для него только важны деньги и сила. Нужно сильное решение, которое конфискует замороженные активы РФ и нужно полномасштабное давление санкциями на Путина чтобы ограничить возможность финансирования этой войны", — отметил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил президента РФ и Сенат за поддержку Украины.

В пятницу 16 февраля США передали Украине помощь для фиксации и выявления военных преступлений россиян. Украина получила техническую помощь от следственных подразделений. Речь идет о 66 автомобилях, 250 дронах, 9 системах 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лаборатории.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента выразила критику в адрес спикера Палаты представителей США Майка Джонсона за его решение заблокировать помощь Украине.