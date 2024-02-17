Украина хочет провести саммит по формуле Зеленского и стремится к встрече с Китаем, — Bloomberg

Союзники Украины стремятся, чтобы любое собрание высокого уровня включало различных участников из новых государств, в частности Бразилии, Южной Африки и Индии. Участие Китая считается особенно важным, учитывая влияние, которое Пекин имеет на Россию.

Украина хочет провести в марте саммит лидеров стран по формуле президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, не исключено, что мероприятие скорее всего перенесут на апрель или даже май. Об этом пишет Bloomberg.

Министр иностранных отношений Украины Дмитрий Кулеба принял участие в китайском колледже Ван И на Мюнхенской конференции по поводу безработицы, чтобы убедить Пекин принять участие во встречах высокого уровня, чтобы обсудить, как закончить войну с Россией.

"Дмитрий Кулеба стремится встретиться с китайским коллегой Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы убедить Пекин принять участие во встрече на высоком уровне", — говорится в статье.

Также издание пишет, что Украина хочет провести в марте саммит лидеров стран по формуле мира Зеленского. Но мероприятие скорее всего перенесут на апрель или даже май.

Союзники Украины стремятся, чтобы мероприятие высокого уровня включало участников из новых государств, в частности Бразилии, Южной Африки и Индии. Участие Китая считается особенно важным, учитывая влияние, которое Пекин имеет на Россию.

"Причиной является отсутствие кворума мировых лидеров", — пишет СМИ.

Но состоится ли такая встреча, пока непонятно.

Напомним, что постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что США должны прекратить поставки оружия в Украину ради дипломатии и немедленно прекратить подливать масла в огонь и не подрывать дипломатические усилия международного сообщества.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует тур по Западной Европе, чтобы лоббировать помощь.