По словам постоянного представителя Китая в ООН Чжан Цзюня, следует придерживаться Минского соглашения, достигнутого в 2014 году, "большинство положений которого до сих пор не реализованы, а крупномасштабные боевые действия вспыхнули позже".

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Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить поставки оружия в Украину ради дипломатии. Об этом сообщает Newsweek.

"Некоторым странам стоит немедленно прекратить подливать масло в огонь и не подрывать дипломатические усилия международного сообщества", — заявил он на заседании Совбеза ООН, посвященном вопросу об Украине.

Такие комментарии прозвучали на фоне сообщений о том, что представители Кремля заинтересованы в дипломатическом разрешении конфликта. Вместе с тем Украина рассчитывает на дополнительное финансирование со стороны США.

Китай официально не оказывает поддержку РФ, но Пекин предоставил Кремлю финансовую помощь, что позволило РФ продолжать вести боевые действия.

Китай призвал к соблюдению Минского соглашения, достигнутого в 2014 году.

"К сожалению, большинство положений соглашения до сих пор не реализованы, а крупномасштабные боевые действия вспыхнули позже", — заявил представитель КНР, добавив, что этот вопрос заслуживает внимания обеих сторон конфликта.

По его словам, безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок.

"Интересы всех стран в том, что касается безопасности, равны", — сказал Чжан Цзюнь.

Он также призвал НАТО "прекратить угрозы".

Выступление Чжан Цзюня в ООН

"НАТО должно придерживаться диалога и консультаций в разрешении споров и общего направления политического урегулирования, вместо давления, клеветы и односторонних санкций, не говоря уже о применении силы", — отметил он.

Эксперты утверждают, что помощь США Киеву имеет решающее значение для усилий, направленных на освобождение оккупированной территории.

Напомним, что спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование законопроект о помощи Украине.

Также сообщалось, что Зеленский планирует тур по Западной Европе, чтобы лоббировать помощь.