Зеленский впервые за время "большой войны" собрал "Слуг народа": Арахамия раскрыл детали

Председатель фракции Давид Арахамия рассказал, что встреча была запланирована еще в конце 2023 года. По его словам, обсуждение касалось ситуации на фронте, экономики, международной поддержки и единства украинцев.

Нардеп и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что президент Владимир Зеленский собрал депутатов, и раскрыл детали обсуждения. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 21 февраля.

"Понимаем, что она привлекла много внимания СМИ, поскольку это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения. Но хочу заранее опровергнуть все конспирологические теории. Она была запланирована еще в конце прошлого года, но график президента позволил провести ее только сейчас", — объяснил Арахамия.

Председатель фракции рассказал, что целью встречи были синхронизация всех усилий и усиление "отдельных направлений работы". Он подчеркнул, что в этом "нет ничего нового", и до полномасштабного вторжения ВС РФ такие сессии проводились ежегодно.

"Говорили о самом главном для нашей победы — фронт, экономику, помощь партнеров, сохранение единства в обществе. И, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям", — отметил Арахамия.

Нардеп заявил, что "работы много". В то же время он отметил, что за время полномасштабной войны Верховная Рада показала способность справляться с "самыми сложными задачами". Арахамия заверил, что этот темп будут держать до победы Украины.

"Спасибо президенту за встречу и возвращаемся к своей работе", — добавил парламентарий.

Публикация Давида Арахамии от 21 февраля Фото: Скриншот

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие реального завершения войны с Россией.

21 февраля Зеленский обратился к польским политикам из-за протестов фермеров на границе. Он подчеркнул, что с диалогом нельзя затягивать.