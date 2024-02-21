Минус один: народный депутат от "Слуги народа" Медяник хочет сложить мандат, — СМИ

По словам источников журналистов, политик планирует выехать из Украины для лечения. Официального голосования в Верховной Раде еще не было.

Народный депутат Верховной Рады Украины от политической силы "Слуга народа" мог принять решение сложить мандат. Связано это с состоянием здоровья, о чем сообщило издание "Громадське" 21 февраля.

По данным источника во фракции "Слуга народа", речь идет про нардепа Вячеслава Медяника. Официального заявления на момент публикации материала не прозвучало.

Ранее такую же информацию сообщали источники издания "Зеркало недели". По их информации, Вячеслав Медяник уже некоторое время планировал сложить мандат и Верховная Рада должна вскоре проголосовать за соответствующее решение.

Источники добавили, что народный депутат имеет проблемы со здоровьем, поэтому планирует выехать на лечение за границу. Из-за того, что у него пять детей, он спокойно может покинуть пределы Украины.

Народный депутат от "Слуги народа" мог написать заявление на сложение мандата Фото: Facebook

Какой именно диагноз может быть у политика — неизвестно.

Вячеслав Медяник: что известно

По данным движения "Чесно", в 2019 году Вячеслав Медяник стал народным депутатом от партии "Слуга народа" по избирательному округу №27 в Днепре. Также политик являлся заместителем главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

До политической карьеры народный депутат являлся предпринимателем.

Напомним, 26 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что еще 17 народных депутатов от партии написали заявление на сложение мандата и ситуация лишь усложняется. В результате было принято решение, что голосовать за сложение мандата можно будет лишь в том случае, если есть соответствующая медицинская ситуация.