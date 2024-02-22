Встреча на границе: у Дуды отреагировали на предложение Зеленского, подробности

Госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера отметил, что конфликт относительно зерна вытекает из того, что в Украине разные стандарты сельскохозяйственного производства, а в Европейском Союзе — совсем другие.

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского провести встречу правительств Польши и Украины на границе между странами. Об этом сообщил госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера в эфире TVN24.

Чиновник отметил, что руководитель польского государства не против диалога. Однако, по мнению польских властей, встречу лучше провести в другом месте, а не на границе. Безопаснее якобы встретиться в Варшаве, Жешуве или Люблине.

"Господин Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине", — заявил он.

Анджей Дера отметил, что весь этот конфликт исходит из того, что в Украине придерживаются определенных стандартов сельскохозяйственного производства, а в Европейском Союзе функционируют совсем другие. Он пояснил, что цена на эту продукцию в Украине другая, и поэтому польские фермеры сегодня борются за свое выживание и существование.

По его мнению, нет другого пути, кроме разговоров, поиска диалога и решений по Европейскому Союзу. Дера заявил, что фермеры по всей Европе сегодня протестуют против того, что происходит с сельским хозяйством Евросоюза.

"Сейчас нужна встреча нашего польского правительства во главе с Дональдом Туском с правительством Украины и, главное, с представителями ЕС, — добавил представитель польского президента.

Встреча Зеленского и Дуды на границе: что известно

Владимир Зеленский 21 февраля заявил, что готов незапланированно встретиться на высшем уровне, чтобы урегулировать ситуацию, сложившуюся на украинско-польской границе. Он предложил лидеру Польши Анджею Дуде и премьер-министру Дональду Туску приехать на границу для урегулирования ситуации относительно протестов.

По его словам, сейчас команды и дипломаты работают, а формат определяется. Других деталей и конкретики представитель президента не смог предоставить.

Напомним, 20 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не закрывала границы от украинского зерна. Он сообщил о том, что с протестующими ведут переговоры. Он подчеркнул, что фермеры "боятся за свое существование".