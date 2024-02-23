Битва за Крынки: какая ситуация на плацдарме и почему врет Шойгу

Россия пытается вытеснить украинские Силы обороны на левобережье Херсонщины, а министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывает президенту Владимиру Путину, что армия государства-агрессора взяла под контроль территории вблизи населенного пункта Крынки на берегу Днепра. Украинская сторона называет сказанное ложью. Однако отмечает, давление со стороны сил РФ действительно усилилось — Кремлю нужны новые победы.

Никаких доказательств. Шойгу говорит неправду

"Они все "взяли", все "зачистили", флаг "поставили", но почему-то побежали в другую сторону", — так отвечает на вопрос о вероятном взятии Крынок на Левобережье в эфире телемарафона представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с российским президентом Путиным заявил, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Крынки Херсонской области, расположенный на левом берегу Днепра. "Крынки уничтожены", — сказал министр по сообщениям российских медиа.

Гуменюк говорит: "А побежали они туда, где прячутся обычно. Туда, куда возвращаются обычно после неудачных штурмов. Если действительно все зачищено и они уже вышли на побережье Днепра на левом берегу, чего тогда за эти сутки четыре раза снова штурмовали плацдарм? Сами себя?". Она утверждает: украинские силы продолжают постепенно расширять свой плацдарм в этом районе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Крынки Фото: Скрин видео

Напомним, силы РФ на протяжении нескольких месяцев пытаются решить вопрос с украинским плацдармом на левом берегу Херсонщины. Украинские защитники там закрепились осенью 2023 года. В конце октября аналитики заявили о продвижении украинских военных в село Крынки, а в начале ноября — о вероятном расширении плацдарма и перерезании важной дороги из Новой Каховки в Олешки. В этот район накануне зашли подразделения двух бригад морской пехоты Украины — 36-й и 35-й.

Эксперты Института изучения войны (ISW), проанализировав открытые данные, пока также сомневаются в правдивости слов Шойгу — никаких доказательств заметного российского продвижения у ограниченного украинского плацдарма в Крынках и вблизи них нет. Они предполагают: российские власти ищут положительные новости накануне президентских выборов, поэтому и заявляют о захвате плацдарма на левобережье Херсонщины.

Крынки, действительно, уничтожены: все мертвое, как в Чернобыле

Местные, с которыми удалось пообщаться Фокусу и которые выехали с левобережья, но держали контакт с Крынками, говорят, что от села почти ничего не осталось. "Люди там почти не живут, как и в окрестных населенных пунктах, — рассказывает житель Крынок Игорь, — У меня там была знакомая женщина, с которой я общался, чтобы получить актуальную информацию, ее убило прилетом. Нет информации, есть ли в Крынках наши ребята (ВСУ, — ред.). Но они точно сейчас есть в ближайших плавнях, заходят в лес через дорогу от села. Хотя этот лес уничтожен, местность похожа на Чернобыль, куда никто из местных не вернется. После уничтожения Каховской дамбы были затоплены блиндажи и окопы российских армейцев, заилено много оружия и мин".

Май 2023 года, Каховская дамба. Спутниковые снимки Maxar до/после затопленного села Крынки Фото: Getty Images

Рядом с Крынками со стороны села Корсунка расположен большой дачный кооператив. "По информации месячной давности, там оставалось пятеро гражданских. Но как они там выживали, непонятно, — продолжает Игорь, — Света нет с ноября 2023 года. Лекарства довезти невозможно, как и продукты. Хорошо, что питьевая вода есть в колодцах. Речь идет в основном о людях преклонного возраста. Оттуда выехали даже те, кто принципиально не хотел выезжать, из-за постоянных обстрелов и бомб".

Те, кто выезжали, выходили пешком до поселка Днепряны, а потом пересаживались на машины. В той зоне любое гражданское авто оказывается под обстрелами, потому что российские военные используют гражданские авто для передвижения, перевозят оружие, маскируясь.

"Говорил со знакомым из Днепра. Говорят, украинский натиск стихает. Село Крынки же разрушено и возвращаться туда никто не будет. Там еще остались дома, где музей Остапа Вишни. Но наши ребята по ним бьют. Они некоторое время базировались возле базы "Искра", расположенной на берегу реки Крынка, сейчас полностью разрушена. Но недавно россияне поставили в селе флаг. Если бы наши заняли лес через дорогу, то россияне бы не поставили этот флаг", — добавляет собеседник.

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук комментировал установку этого флага: "Враг заявил о якобы взятии Крынки, но этого населенного пункта уже не существует. Они поставили там свою тряпку, которая продержалась час на руинах, положили более 50 человек за такие зрелища, и вынуждены были отступить. Потому что ни тряпки, ни личного состава они уже больше не увидят".

Иван говорит, что не только в Крынках и дачах рядом почти никто уже не живет: "Все, кто до последнего ждал Украину, уехали, потому что жить под постоянными обстрелами просто невозможно. В Казачьих Лагерях россияне убивали гражданских и не позволяли их похоронить. Тела лежали и остаются лежать на улицах. У моего знакомого там родственник пожилого возраста, он не может никого найти, кто бы помог ему уехать. Он все говорил, что умрет на своей земле. Возможно, так и произойдет. Все боятся ехать в Казачьи Лагеря, что наши ребята взорвут машину, приняв за русских. Да и из Казачьих Лагерей в Новую Каховку напрямую проехать нельзя, только через Крынки и Корсунку — а там ад".

"Обещания надо выполнять": усиление наступления на Левобережье

"Ситуация тревожная. В сводках утром 22 февраля говорится о том, что в Крынках продолжаются тяжелые оборонительные бои, враг давит. Но Шойгу своему фюреру врет, — говорит Фокусу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Правда, эксперт отмечает, что следствием такой лжи будет лишь усиление давления вооруженных сил РФ в этом районе, ведь "ложь надо исправлять".

"В ближайшее время можно ожидать тяжелые бои, — продолжает он, — Россияне приложат все усилия, увеличат силы вдвое, втрое с целью выбить наших морпехов и всех защитников, которые уже находятся на левом берегу Днепра, с плацдарма".

Лакийчук объясняет, почему российская армия так заинтересована во взятии под контроль маленьких населенных пунктов левобережья.

"С точки зрения российских генералов, в случае наступления Вооруженных сил Украины, оперативного и стратегического, это кратчайший путь к крымским перешейкам и самая простая возможность отрезать Крым от того южного российского фронта. Такая операция поставит под большой вопрос существование южной группировки противника вообще. Кроме того, это путь к освобождению Крыма, — говорит руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" — И это уже даже вопрос не стратегии, а политики. Не допустить этого крайне важно для военно-политического руководства России и Путина лично. Именно поэтому силами на небольшой площадке на левом берегу продолжаются такие жестокие бои".

По словам эксперта, в районе Крынков россияне используют и управляемые авиационные бомбы (КАБы), и дроны, и мощную артиллерийскую поддержку.

"Соотношение сил неравное. Семеро-восемь россиян на одного нашего морпеха. Плацдарм держится за счет поддержки нашей артиллерии и средств с правого берега Днепра. Из-за этого он не расширяется серьезно: отбросив дальше врага, мы не сможем прикрывать наших ребят, которые пойдут вперед, артой с правого берега — средства придется доставить на левый, что пока невозможно. Для того, чтобы доставлять их на левый берег — надо расширить границы плацдарма, что невозможно. По крайней мере без поддержки авиации. Но сейчас ситуация патовая — Украина имеет ограниченные возможности по применению и штурмовой, и фронтовой авиации", — объясняет эксперт.

Противник использует средства дальнего радиуса действия и добивает до Херсона и других населенных пунктов вдоль Днепра Фото: Getty Images

И дальше будет сложнее, убежден Павел Лакийчук. Он говорит, украинский замысел заключался в том, чтобы отбросить врага от правого берега Днепра, потому что оттуда он беспощадно обстреливал правобережье, в частности город Херсон. До высадки Вооруженных сил Украины на левобережном плацдарме, противник мог применять по Херсону ствольную артиллерию, системы залпового огня средней дистанции. Именно та высадка приостановила такие обстрелы. Но не полностью, потому что противник использует средства дальнего радиуса действия, которых у него меньше, но они есть, и добивает до Херсона и других населенных пунктов вдоль Днепра к северу от областного центра. Но интенсивность этих ударов значительно уменьшилась.