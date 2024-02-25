"Если у нас будет оружие": Зеленский высказался относительно мирных переговоров с Россией (видео)

В Швейцарии весной, как анонсировал глава государства, планируется обсуждение формулы мира, которая была начата на саммите G20 в Индонезии. Сейчас, как утверждает Зеленский, Украина не имеет возможности победить Россию.

Инициатива относительно переговоров, касающихся завершения войны, может идти только от Украины. Президент Владимир Зеленский выразил свою позицию во время пресс-конференции в рамках Форума "Україна. Рік 2024".

Он отметил, что другие страны не могут навязывать условия для переговоров. По его словам, важно придерживаться именно этого мнения.

"Мы не хотим, чтобы нам навязывали любые форматы переговоров, любые формулы мира", — пояснил руководитель государства.

Зеленский отметил, что очень не хочет, чтобы после выборов в разных странах мира появилась от недемократической страны или от очень демократических стран своя инициатива. По его словам, любые предложения должны совпадать с интересами страны, которая сегодня в войне.

Руководитель государства сообщил, что формула мира была начата еще на саммите G20, а на самом деле G19 в Индонезии. Он отметил, что к моменту первого саммита уже подошли. Мероприятие состоится в Швейцарии весной.

"Нам нельзя потерять эту дипломатическую инициативу", — добавил Зеленский.

По его словам, сейчас Украина не имеет возможности победить в войне. Победа России будет означать, что наша страна прекратит свое существование. Отдельно Зеленский отметил, что Украина желает "закончить с Путиным" до 2030 года.

"Если у нас будет оружие — мы победим", — ответил Владимир Зеленский.

Напомним, 24 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов анонсировал "сюрпризы" в Крыму и объяснил, получила ли РФ ракеты от Ирана. Он призвал гражданских в 2024 году не пользоваться Крымским мостом из соображений безопасности.