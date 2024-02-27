Выборы и президентство Зеленского: ОП подготовил обращение в Конституционный суд, — СМИ

По словам журналистов, ОП предполагают, что к Суду с двумя главными вопросами должны обратиться депутаты "Слуги народа". Это произойдет только в том случае, если решение об обращении вообще будет принято.

Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный Суд о легитимности президентства Владимира Зеленского после 20 мая. Так, в этот день официально срок его полномочий как главы государства истекает. Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, конституция Украины предполагает, что 31 марта 2024 года должны состояться очередные выборы президента. Сейчас Офис президента работает над решением проблемы, которая сложится после 20 мая. ОП хочет обратиться в Конституционный суд относительно официального толкования положений Конституции, которыми регламентировано проведение очередных выборов.

По словам источника, Офис президента хочет поставить Конституционному суду два вопроса:

первый касается конституционности проведения выборов президента в условиях военного положения;

второй вопрос важнее для ОП, так как касается легитимности полномочий Зеленского как президента по истечении пятилетнего срока пребывания на посту.

Отмечается, что в ОП предполагают, что к Суду должны обратиться депутаты "Слуги народа", если решение об обращении вообще будет принято. Однако самим народным избранникам текст еще не передали.

Издание пишет, что многие в команде президента считают запоздалым указанное обращение в КСУ. Более того, в ОП не уверены, что получат от Суда то решение, которое им нужно быстро.

В материале сказано, что для принятия решение Конституционному Суду нужны 10 голосов. Сейчас там 13 судей из 18, которым можно входить в состав. Большинство из них были назначены еще президентом Петром Порошенко лично, либо во время его каденции Верховной Радой или съездом судей.

"Кроме того, сам факт обращения с таким представлением в КСУ породит еще большие сомнения в легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая", — сказано в материале.

По словам журналистов, в ОП склоняются к тому, чтобы не инициировать никаких обращений в КСУ. Более популярное мнение — аргументировать невозможность проведения выборов и правомерность пролонгации полномочий Зеленского как главы государства соответствующими нормами Конституции и закона "О правовом режиме военного положения".

Отмечается, что 11 статья закона "О правовом режиме военного положения" говорит о том, что полномочия президента в таких условиях не могут быть ограничены, а по истечению срока его президентства – полномочия продолжаются до вступления в должность новоизбранного лидера, который победил на выборах уже после отмены военного положения.

По словам журналистов, стратегия Офиса президента станет понятна уже в ближайшие дни.

Напомним, еще в январе 2024 года Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине. По словам главы государства, Украине надо "думать", как провести президентские выборы, ведь сам президент их не отложил. Это произошло автоматически.

Также сообщалось, что Зеленский указал на важный момент относительно окончания войны. Так, он подчеркнул, что именно после аннексии Крыма родился российский реваншизм, когда почувствовал свою безнаказанность и то, что мир способен закрыть глаза на такое военное преступление, на неприкрытую оккупацию чужой территории.