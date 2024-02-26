Только на своих условиях: Зеленский указал на важный момент относительно окончания войны (видео)

Владимир Зеленский подчеркнул, что именно после аннексии Крыма родился российский реваншизм, когда почувствовал свою безнаказанность и то, что мир способен закрыть глаза на такое военное преступление, на неприкрытую оккупацию чужой территории.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 10-й годовщины оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, которую отмечают 26 февраля. Видео с выступлением президента размещено на его официальном веб-представительстве.

Украинский лидер подчеркнул, что вместе с российскими оккупационными войсками на полуостров пришли унижения, издевательства, репрессии и страх. И подчеркнул, что именно тогда родился российский реваншизм, когда почувствовал свою безнаказанность и то, что мир способен закрыть глаза на такое военное преступление, на неприкрытую аннексию чужой территории.

"Мы должны наращивать реальное противодействие российскому злу. На всех уровнях. Во всем мире. Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Должны бороться за полное восстановление силы международного права — силы в отношении Крыма, а следовательно, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымско-татарского народа, как и любого другого народа, — право жить в своем доме", — констатировал Зеленский.

Президент отметил, что Украина может завершить эту войну только на своих условиях, вернув из оккупации собственную землю и людей, привлекая российских реваншистов к справедливой ответственности за содеянное.

"Войны завершаются по-настоящему честно, когда зло, которое их породило, удается потушить. И именно поэтому чувство справедливости и стремление к миру должны идти рядом. Это требует, в частности, не забывать о Крыме. Бороться за Крым. Оказывать сопротивление тому злу, которое Россия принесла в Крым, а дальше попыталась разнести по всей Украине и хочет распространить также на землях других народов", — сказал глава государства.

Он напомнил, что безусловным приоритетом Украины является возвращение всех украинских пленных, всех депортированных и из Крыма, и других временно оккупированных территорий, и освобождение крымских политзаключенных. И поблагодарил всех, кто не забывает о Крыме и помогает освобождать людей, кто сохраняет веру в справедливость, ее силу и в Украину.

"И пусть наградой всем, кто борется ради Украины и справедливости, будет победа", — завершил президент.

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