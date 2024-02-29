Проблема легитимности не стоит: КСУ поставит точку в вопросе президентства Зеленского, — Магера

По словам бывшие заместителя главы ЦИК, Конституционный Суд должен разъяснить статьи основного закона — 103-ю и 108-ю. Однако для этого нужно обращение надлежащих субъектов.

Решение Конституционного Суда поставит точку в дискуссии о легитимности президентства Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года. Об этом в комментарии телеканалу "Еспресо" сообщил бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

По его словам, Конституционный Суд должен разъяснить статьи основного закона — 103-ю и 108-ю. Однако без обращения от надлежащих субъектов Конституционный Суд не сможет самостоятельно рассмотреть вопрос легитимности.

"Здесь ключевым должно быть для толкования ч. 1 ст. 108, где указано: президент выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины. Это не значит, что это может продолжаться до бесконечности. Но в мае, и в июне, и в июле и в следующих месяцах 2024 года проблема легитимности Владимира Зеленского, как президента Украины, по моему мнению, не стоит", — сказал он.

Также отметим, что народный депутат Украины от "Слуги народа" и бывший представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский сказал в интервью "Радио Свобода", что нардепы не планируют обращаться в КСУ по поводу президентства Зеленского.

"Никаких дискуссий, никаких сомнений в том, что президент обязан продолжать свои полномочия после того, как закончится его пятилетний срок, и пока не будет выбран и не приведен к присяге через процедуру инаугурации новый президент… сомнений в нашей фракции нет", — сказал Вениславский.

Федор Вениславский об обращении депутатов в КСУ (смотреть с 33 минуты)

Также Вениславский сказал, что одной из причин отказа от проведения в нынешних условиях выборов является риск несоблюдения прав избирателей на всей территории Украины.

"Для меня, как для конституционалиста, очевидно, что придерживаться конституционных основ проведения любых выборов – местных ли, парламентских или президентских – в принципе невозможно. Следовательно, их проводить нельзя, поскольку мы не обеспечим гражданам Украины возможность принять участие в выборах с соблюдением всех прав, всех субъектов избирательного процесса", – сказал он

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ОП подготовил обращение в Конституционный суд. Журналисты сообщили, что ОП предполагают, что к Суду с двумя главными вопросами должны обратиться депутаты "Слуги народа". Это произойдет только в том случае, если решение об обращении вообще будет принято.